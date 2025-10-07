În turul doi, Cristian va evolua cu sportiva kazahă Elena Rîbakina, favorită 8 şi locul 9 mondial.

Turneul de la Wuhan este dotat cu premii totale de 3,654,963 de dolari.

Calificarea în turul doi este recompensată cu premii de 23.450 de dolari şi 45 de puncte WTA.