Prahova, Argeș și Suceava ar fi județele cele mai afectate, în cazul în care numărul maxim de posturi admise în administrația locală ar fi redus cu 40%, reiese dintr-o analiză făcută publică marți de Guvern.

Astfel, în cazul în care numărul maxim de posturi admise în administrația locală ar fi redus cu 40%, ar fi disponibilizați 13.098 de angajați la nivel național (reprezentând 10% numărul total de posturi efectiv ocupate).

Este vorba despre 1.655 de unități administrativ-teritoriale care ar trebui să reducă posturi (reprezentând 51% din numărul total de unități administrativ-teritoriale din țară).

Județele cele mai afectate ar fi: Prahova (cu un număr total de 724 de posturi ocupate reduse), Argeș (649), Suceava (627) și Mureș (513). La acestea s-ar adăuga Municipiul București cu 709 posturi ocupate reduse.

Județele mai puțin afectate ar fi Bihor (53 de posturi ocupate reduse), Tulcea (60), Bistrița-Năsăud (125), Vaslui (129), Arad (136), Călărași (138), Brăila (141).

Din punct de vedere procentual, județele cele mai afectate ar fi: Galați (cu o reducere de 17% a posturilor ocupate reduse din totalul posturilor ocupate), Argeș (16%), Sălaj (16%), Mehedinți (15%), Prahova (15%).

Județele mai puțin afectate ar fi Bihor (2%), Tulcea (4%), Arad (5%), Bacău (5%), Vaslui (5%).

În ce privește primăriile care ar trebui să reducă posturi, cele mai multe se află în județele: Buzău (69 de unități administrativ-teritoriale care ar trebui să reducă posturi), Prahova (68), Dolj (65), Iași (65), Dâmbovița (62), Vrancea (62), Galați (61), Argeș (58), Mureș (56).

Situația fiecărei unități administrativ-teritoriale din țară poate fi văzută pe pagina https://gov.ro/aal/

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că o reducere cu 25% a numărului maxim de posturi aprobate la nivelul administrației publice locale ar avea efecte ‘aproape nule’, deoarece ar fi vorba despre posturi vacante sau care nici măcar nu au fost înființate.

Detaliind situația, el a explicat că administrația publică locală din România este dimensionată pe baza unui număr maxim de posturi, raportat la numărul de locuitori din fiecare unitate administrativ-teritorială. Pe de altă parte, în foarte multe localități din țară primarii au stabilit organigrama mult sub numărul maxim posibil de angajați.

Astfel, în România, numărul maxim de posturi aprobate este de aproximativ 190.000. Prin organigrame, la nivelul autorităților locale, au fost aprobate 164.000 de posturi. Dintre acestea 129.000 de posturi sunt efectiv ocupate, restul fiind vacante.

‘Numărul posturilor neînființate și vacante din totalul posturilor prevăzut prin lege la momentul de față este de aproximativ 61.000, sau 32%. Orice reducere mai mică de 30% nu are decât efecte marginale. O reducere de 25% față de normativul maxim ar însemna, în fapt, desființări de posturi fictive (diferența dintre normativul maxim și organigrame) și de posturi vacante’, a informat Guvernul.

