Președintele Klaus Iohannis a promulgat luni legea prin care modifică și completează mai multe acte normative privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români, transmite Administrația Prezidențială.

Astfel, este introdus sistemul de carte de identitate electronică, precum și semnătură electronică. De asemenea, poate fi eliberată o carte de identitate simplă sau electronică pentru copiii sub vârsta de 14 ani.

„Optional, se poate elibera carte de identitate simpla sau carte electronica de identitate inainte de implinirea varstei de 14 ani, la solicitarea unuia dintre parinti, a reprezentatului legal, a persoanei desemnate din cadrul serviciului social, public sau al unui organism privat acreditat, destinat protectiei speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de parinti, unde se afla minorul, sau a persoanei careia i-a fost dat in plasament copilul”, arata actul normativ promulgat de Klaus Iohannis.

Totodata, „in cazul minorului care se afla, in conditiile legii, intr-un serviciu social, public sau al unui organism privat acreditat, destinat protectiei speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de parinti, actul de identitate se elibereaza, prin grija acestui serviciu, de catre serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor din raza teritoriala de competenta”, conform sursei citate.

O alta modificare prevede ca, in cazul incapabililor si al persoanelor infirme sau analfabete, semnatura olografa a titularului poate lipsi din continutul cartii de identitate simple.

Potrvit altor modificari din lege, cartea electronica de identitate permite titularului autentificarea in sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor Interne si in sisteme informatice ale altor institutii publice sau private, precum si utilizarea semnaturii electronice, in conditiile legii.

„Prin autentificare se intelege procedura prin care i se permite unei persoane ce poseda legal un anumit set de date create in acest scop sa se identifice intr-un sistem informatic, in interes propriu sau in relatia sa cu persoane juridice de drept public ori de drept privat”, mai indica legea promulgata.

Cartea de identitate provizorie este valabila timp de 45 de zile.

De asemenea, de la data realizarii conditiilor tehnice pentru eliberarea cartii electronice de identitate, cartea de identitate simpla si cartea electronica de identitate se elibereaza:

„- cu valabilitate de 2 ani, pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 0 si 14 ani;

– cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani;

– cu valabilitate de 10 ani, dupa implinirea varstei de 18 ani;

– cu valabilitate nelimitata, dupa implinirea varstei de 60 de ani, pentru cartea de identitate simpla”, mai indica proiectul.

Sursa: Realitatea de Bucuresti