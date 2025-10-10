De la ora 21 toate televizoarele sunt pe Realitatea PLUS, Televiziunea Poporului. Laurențiu Botin demască slugărnicia de la cel mai înalt nivel – Cum au ajuns liderii noștri să stea drepți în cel mai umilitor moment pentru țara noastră. Românii au luat foc! Analizăm și bomba din ancheta generalului protejat de sistem, cum vrea să scape de dosarul care i-ar putea aduce ani grei de închisoare, vă prezentăm în exclusivitate planul prin care Puterea vrea să elimine rivalii politici cu ajutorul Justiției. Rămâneți aici pentru că nici nu știți ce pierdeți.