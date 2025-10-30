Sabotorii relației României cu Statele Unite sunt cățărați chiar la vârful puterii! Se conturează deja o listă lungă de nume controversate care s-au întrecut în atacuri publice la adresa administrației Trump, căreia i se adaugă acum și cel al Oanei Gheorghiu, ONG-ista propusă de Bolojan pentru funcția de vicepremier.

Cum au detonat oamenii lui Bolojan și Nicușor relația cu SUA?

Chiar dacă în cea mai mare parte a timpului au susținut că sunt pro-Europa și că este necesar să avem o bună colaborare cu Statele Unite, românii de pe lista neagră a Washingtonului nu au făcut decât să îi îndepărteze pe americani și să zdruncine din temelii relația țării noastre cu cea mai mare putere din lume.

Nu mai este un secret pentru nimeni că legăturile dintre președintele Nicușor Dan și Statele Unite sunt aproape inexistente și că s-au limitat până acum doar la schimburi seci de comunicate prin intermediul canalelor oficiale. Președintele a preferat să stea pe margine. De altfel, chiar acesta a dezvăluit că a discutat „doar chestiuni de politețe” cu Donald Trump. În schimb, Nicușor Dan a preferat să se așeze la masă cu Emmanuel Macron și să militeze mai ales pentru întărirea parteneriatelor cu Franța.

Indiferența președintelui față de relația cu Statele Unite este ușor de explicat, având în vedere că propriul său consilier pe politică externă, Valentin Naumescu, a aruncat cuvinte grele la adresa lui Donald Trump.

Într-un articol, acesta a spus despre liderul de la Washington că este „incult din punct de vedere istoric, strategic și politic, un om cu idei fixe și un agent imobiliar lipsit de înțelegerea profundă și subtilă a istoriei, incapabil de calcul și evaluare strategică”.

Totuși, Oana Gheorghiu rămâne de departe cea mai înfierată reprezentantă a soroșiștilor care l-au atacat pe Donald Trump, iar în susținerea ei au sărit și alte nume grele precum rezistul Vlad Voiculescu și Ciprian Ciucu, candidat la primăria Capitalei. De-a lungul timpului, Oana Gheorghiu i-a criticat atât pe președintele Statelor Unite, cât și pe vicepreședintele JD Vance. ONG-ista i-a acuzat pe amândoi că sunt golani, că au avut un caracter mizerabil și că au dat dovadă de narcisism, nebunie și impostură în timpul întâlnirii cu Volodimir Zelenski din luna februarie 2025. „Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o țară cândva mare”, a scris Gheorghiu.

De altfel, preferata lui Bolojan îl atacă pe Donald Trump încă din timpul primului său mandat. Pe atunci scria despre liderul de la Washington că este nebun și generează haos. În aceeași notă vorbea și despre JD Vance, al cărui discurs îl considera „toxic”. Mai mult, într-un alt mesaj delirant, Gheorghiu spunea că america este condusă de naziști.

„America este o țară mare, temporar condusă de oameni mici”, a scris ONG-ista chiar anul acesta. Într-un alt comentariu a spus că sunt necesari anticorpi care să lupte împotriva nebuniei, incompetenței și prostiei în America. În paralel, Gheorghiu l-a lăudat pe Volodimir Zelenski, despre care a spus că este un lider adevărat.

Nici Oana Țoiu, ministra de Externe a României, nu s-a abținut de la atacuri la adresa americanilor. Oficialul a spus că Trump și Vance au fost lipsiți de respect la întâlnirea cu Zelenski din februarie. La rândul său, purtătoarea de cuvânt a guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a spus despre cei doi că sunt „cimpanzei” și „golani”. Mai mult, s-a arătat dezgustată de conducerea Americii.