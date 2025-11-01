Surse politice citate de Realitatea Plus anunță o mișcare surprinzătoare pe scena politică din Capitală: liberalii ar urma să îl retragă pe Ciprian Ciucu din cursa pentru Primăria București, în favoarea candidatului susținut de Nicușor Dan, „rezistul” Cătălin Drulă.

Decizia vine în plină campanie internă, în condițiile în care tensiunile dintre PNL și USR s-au amplificat în ultimele săptămâni.

Ciprian Ciucu a reacționat printr-o postare pe Facebook, susținând că se așteaptă la o campanie murdară, cu atacuri și manipulări. „Vor fi mulți bani negri aruncați împotriva mea, din toate părțile. Sume fabuloase. Nu credeți nimic. Eu sunt un tip determinat, dintr-un bloc din Drumul Taberei. Ei sunt securiștii cu resurse multe, privilegiații cu averi de la Dragnea, Năstase și Ponta, care acum pozează în antisistem”, a scris actualul edil al Sectorului 6.

Între timp, USR confirmă că duminică, 2 noiembrie, Cătălin Drulă va fi desemnat oficial candidat al partidului la Primăria Capitalei, în cadrul Conferinței municipale a filialei București, la care vor participa Dominic Fritz, Vlad Voiculescu, Diana Buzoianu și peste 400 de membri și simpatizanți ai formațiunii.

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie, iar tabăra liberală pare să caute o strategie comună cu Nicușor Dan pentru a bloca ascensiunea PSD în București.