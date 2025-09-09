Trimisul special al AGERPRES, Tudor Martalogu, transmite: Rezultatul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, cel mai important scrutin din istoria Republicii Moldova, va decide dacă ne consolidăm ca o democrație stabilă pe drumul spre Uniunea Europeană, ca un vecin sigur al Ucrainei și un furnizor de securitate pentru UE, sau dacă Rusia ne destabilizează, ne smulge de lângă Europa și ne transformă într-o amenințare la frontiera de est a Europei, a declarat marți, în plenul Parlamentului European, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

”Este o mare onoare să vorbesc în această casă a democrației în numele oamenilor din Moldova. Astăzi, aș vrea să mă axez pe amenințările în creștere la adresa democrațiilor noastre și pe cum le putem apăra împreună. Pentru că niciuna nu se poate apăra singură. O voi face prin prisma Moldovei. Pentru că stabilitatea noastră este stabilitatea dumneavoastră, pacea noastră este și pacea Europei”, a spus șefa statului moldovean în fața eurodeputaților, într-un discurs rostit în limba engleză.

Maia Sandu a apreciat că Republica Moldova și Ucraina sunt pregătite să avanseze în negocierile de aderare, într-un proces bazat pe merite care să reflecte progresul fiecăreia.

În opinia sa, Uniunea Europeană nu a fost niciodată despre perfecțiune, ci despre protejarea democrațiilor fragile până la consolidarea lor.

”Și așa ar trebui să rămână și astăzi, pentru că democrația nu vine de la sine, vine după greutăți, după sacrificii și mai ales, cu sprijinul prietenilor. Aceasta este lecția Moldovei și este avertismentul Moldovei: dacă democrația noastră nu poate fi protejată, nicio democrație din Europa nu este în siguranță”, a accentuat Sandu.

Aceasta a adăugat că Uniunea Europeană este un partener solid al țării sale, pe care a ajutat-o să se reformeze, să se modernizeze și să construiască instituții capabile să facă față presiunilor.

”Iar motivul pentru care Moldova se bucură de pace astăzi este pentru că Ucraina rezistă. Ucrainenii luptă pentru a-și apăra țara și libertatea. Și, totodată, protejează Moldova. Le datorăm pacea noastră. Dar sacrificiul lor este și un avertisment: pacea nu este niciodată garantată. Iată de ce drumul nostru european nu este doar despre valori – este despre supraviețuire. Și tocmai pentru că am înaintat mult pe acest drum, Rusia și-a dezlănțuit întregul arsenal de atacuri hibride împotriva noastră. Câmpul de luptă îl reprezintă alegerile”, a argumentat președinta Republicii Moldova.

Potrivit acesteia, aderarea Republicii Moldova la UE nu este doar un exercițiu tehnocrat, ci și o cursă contra cronometru pentru a ancora democrația moldoveană în Uniunea Europeană, ”acolo unde va fi protejată de cea mai mare amenințare: Rusia”.

Conform șefei statului moldovean, atacurile hibride devin și mai periculoase întrucât se schimbă constant, sunt digitale (plăți pe Telegram, minciuni pe TikTok, deepfake-uri pe Facebook și Instagram, peste 80% din conținutul toxic de pe TikTok fiind generat de inteligența artificială) și țintesc însăși ”inima democrației: libertatea religioasă se transformă în propagandă, libertatea de întrunire – în proteste plătite, libertatea de asociere – în partide susținute de Kremlin, create peste noapte, libera circulație a capitalului – în bani iliciți pompați în politică”.

”Aceasta nu este doar situația Moldovei. Schemele cripto testate la Chișinău ajută acum Rusia să ocolească sancțiunile UE și să finanțeze războiul. Metodele de cumpărare a voturilor încercate în Moldova au apărut în alte țări. Alertele false cu bombă, remarcate mai întâi la alegerile noastre, au fost deja exportate către alte scrutinuri europene. Moldova poate fi un laborator. Dar ținta finală este Europa”, a explicat Maia Sandu.

Ea a amintit că ”democrațiile fragile au fost ocrotite prin reziliență economică – Planul Marshall a reconstruit economii distruse și au fost apărate printr-o luptă ideologică – Radio Europa Liberă a dezvăluit sărăcia și represiunea dictaturii”.

O altă idee evidențiată de șefa statului moldovean a fost aceea că ”libertatea nu este un dat, ea se apără”, lucru pe care Republica Moldova îl știe propria experiență.

Sandu a menționat că o primă lecție învățată de țara sa a fost tăierea surselor de finanțare ilegală a influenței străine maligne. ”Dacă nu îi oprim, orice altă formă de apărare este compromisă. Îndeosebi alegerile trebuie apărate de acești bani. Observarea alegerilor trebuie să aibă loc dincolo de secțiile de votare: urmăriți banii, monitorizați manipularea informațiilor pe diverse platforme, demascați influența ascunsă”, a spus ea.

O altă concluzie a fost aceea că cetățenii trebuie implicați, întrucât vor apăra democrația doar atunci când simt că ea le aparține. ”Și trebuie să demascăm autocrațiile pentru ceea ce reprezintă: război, corupție, distrugere. Adevărul nu trebuie lăsat să fie acoperit de minciuni”, a continuat Maia Sandu.

De asemenea, este nevoie de consolidarea descurajării, astfel încât capacitățile de apărare, inclusiv cele cibernetice, să devină mai puternice. În același timp, este nevoie și de o coordonare mai strânsă, în condițiile în care ținta amenințărilor hibride este reprezentată de punctele vulnerabile.

”Țările candidate trebuie incluse în apărarea democrației. Nimeni nu este în siguranță decât atunci când suntem cu toții în siguranță. Și așa cum au fost create atunci Planul Marshall și Radio Europa Liberă, astăzi avem nevoie de noi instrumente – expertiză digitală rapidă, etichetarea inteligenței artificiale, apărare cibernetică comună, noi modalități de implicare a cetățenilor”, a afirmat președinta moldoveană.

În finalul discursului, Maia Sandu s-a adresat în limba română cetățenilor moldoveni, spunând că aceștia trebuie să fie mândri că au construit o democrație vie și au păstrat-o timp de trei decenii, chiar și atunci când unii au încercat să o reducă la tăcere sau să o distrugă.

”Am trecut prin multe încercări și am rezistat și de fiecare dată am ieșit mai puternici. Astăzi, însă, independența și pacea noastră sunt din nou puse la încercare – ingerințe în alegerile noastre, finanțări ilegale din afară, campanii de minciuni, atacuri cibernetice, proteste plătite, tactici de a semăna ură între oameni. Acestea sunt metodele prin care se încearcă oprirea Moldovei din drumul ei european. Depinde de noi dacă aceste presiuni vor reuși să ne oprească sau, dimpotrivă, ne vor face mai uniți și mai hotărâți. Anul trecut, am arătat lumii întregi că putem sta drepți, prin vot, în fața unor forțe mult mai mari. Acum trebuie să facem pasul decisiv: să alegem un parlament care să ducă Moldova în Uniunea Europeană. Aceasta este responsabilitatea noastră. Viitorul Moldovei depinde de curajul și unitatea cu care vom merge la vot”, a încheiat Maia Sandu.

Către finalul discursului președintei moldovene, eurodeputata neafiliată Diana Iovanovici Șoșoacă a strigat ”Moldova is Romania, Maia Sandu!”, intervenția acesteia fiind primită cu huiduieli din partea majorității eurodeputaților prezenți.

AGERPRES