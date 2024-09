Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a venit la emisiunea Culisele Statului Paralel cu informatii proaspete de la sedinta de guvern unde s-a discutat raspunsul la inundatiile care au afectat si vor continua sa afecteze tara noastra. De asemenea, Ciolacu a raspuns intrebarilor Ancai Alexandrescu cu privire la eventualele neintelegeri din coalitie si a informatiilor vehiculate in spatiul public in ultima perioada despre ruperea ”lantului de iubire”.

Anca Alexandrescu: O sa incep cu problema inundatiilor. Eu nu am pretentia sa le rezolvati acum, peste noapte, dar macar sa se ia niste masuri.

Marcel Ciolacu: Aveam programata o intalnire de partid in weekend si mi-am schimbat tot programul ca sa merg la Galati si bine am facut. Exista o mobilizare exemplara in acest moment, peste 1300 de pompieri, jandarmi, militari. S-a intervenit cu utilaje. Ce mi-a placut foarte mult, presedintele Consiliului Judetean a facut un apel la toti primarii, pentru ca fiecare primarie are un utilaj, si cu totii au mers sa ii ajute pe cei afectati. Deci putem sa fim si solidari cu adevarat. Nu se poate sa faci lucrurile peste noapte. Important e sa le pui pe traiectoria corecta. Veti vedea ca exista o echipa care se muta la Galati. Vom da drumul la lucrari cat mai repede

Anca Alexandrescu: Dar la preventie? Adica in momentul in care s-a anuntat ca e cod rosu, de ce domnul Arafat nu a aluat niste masuri in asa fel incat oamenii aceia sa nu fie inundati pana in gat, sa nu fie nevoie ca pompierii sa ii care in carca, au murit si oameni.

Marcel Ciolacu: Eu am trimis condoleante imediat. Au fost anunturile date de RO-Alert si la 1 dimineata. De aceasta data am facut astazi un comandament cu domnul Arafat, cu ministrul Mediului, cu directorul de la Apele Romane si am luat niste decizii astfel incat unde anticipam ca se intampla astfel de fenomene sa se faca anuntul si din casa in casa impreuna cu autoritatile locale. Vom vedea pozitionarea din urmatoarele zile. Am luat decizia ca cei cu dializa care au probleme de sanatate, in acest moment s-a luat decizia ca in zonele unde s eanticipeaza astfel de fenomene sa fie deja mutati.

Anca Alexandrescu: Relatia dintre PSD si PNL. Sunt telespectatori care sunt interesati, Mie imi scriu zilnic, sunt multi care spun ca ar fi doar o cearta de ochii lumii ca sa isi fidelizeze fiecare electoratul. Va certati pe bune sau doar e „vrajeala”?

Marcel Ciolacu: Prioritatea mea, pentru asta ma platiti, Jobul meu principal este de prim ministru. Prioritatea mea este buna guvernare. Eu cred ca Romania are nevoie in continuare, chiar daca suntem intr-o perioada de campanie electorala, de stabilitate si de coerenta guvernamentala. Azi am avut mai multe intalnici si am fost insotit de ministri de la ambele partide. Si mi-am permis in aceste intalniri, dupa ce au avut loc, sa raman cu colegii mei din guvern si sa le spun ca am un sentiment de jena fata de PSD-isti si fata de PNL-isti pana la urma suntem membri ai guvernului, suntem ministri in guvernul Romaniei. Eu cred ca putem mai mult. Eu cred ca trebuie sa iesim din aceasta logica. Asa s-a facut politica 30 de ani. Cum veneau alegerile, liderii politici au considerat ca isi pot mobiliza electoratele prin ura si prin scandaluri intre cele doua partide mari mai ales. Bineinteles ca si partidele mici au urmat acest exemplu. La ce a dus acest lucru? Ce au castigat romanii din aceasta abordare a liderilor de partid. Mai mult, eu am un vot, in iunie, unde romanii s-au exprimat pe o lista comuna PSD PNL ca au incredere 50%. Eu nu am alt vor al romanilor, dar am un abrometru de acum cateva luni. Eu trebuie sa tin cont de votul romanilor.

Anca Alexandrescu: Va ganditi la liste comune si la parlamentare?

Marcel Ciolacu: Deciziile sunt luate. Vom merge pe liste separate, candidati separati, dar eu trebuie sa ma raportez la slujba mea, pentru ce ma platiti, ca ma platiti pentru guverare, ma platiti ca sa intervin cand sunt calamitati. E posibil sa fie si o certa pe bjne. credeti ca romanii nu si-au dat seama ca „astia cand vine campania se cearta apoi ii vedem in parlament sau guvern cand se pupa”. Oameni buni, noi avem de dus aceasta guvernare pana la capat, pana pe data de 21 decembrie, cand se constituie noul parlament. In acel moment, aceasta coalitie de guvernare ajunge la sfarsitul ei in acest mandat. Vreti sa fiu fals? Nu imi permit, si chiar daca pierd voturi, daca toata logica unui om politic este „hai sa numar voturile” in primul rand PSD nu intra la guvernare. Toata logica de a calcula voturile e o logica gresita. Trebui sa fim sinceri. Eu imi permit sa fiu sincer, indiferent daca imi vin sau nu voturile.

Cred ca in viitor, guvernarea viitoare, va fi tot PSD-PNL. In primul rand niciunul dintre a partide nu va avea 51%. Este clar ca partidul care va fi pe primul loc va fi Partidul Social Democrat. In functie de ce procent o sa ne atribuie romanii prin vot se vor face majoritatile. Eu cred ca Romania, mai ales dupa votul din iunie, sa vedem daca ne reconfirma acest vot, isi doreste o continuitate. S-a terminat epoca in care schimbam prim ministri anual. In care schimbam cate trei ministri la un minister in fiecare an. Romanii au alte asteptari. Avem cele mai mari provocari din ultimii 30 de ani dupa revolutie. Nu am avut o discutie nici cu PNL, nici cu presedintele Klaus Iohannis.

Anca Alexandrescu: Ati spus azi ca din pacate domnul Ciuca se ia dupa cei care isi dau cu parerea pe langa dansul. Sugerati ca este influentat de anumite persoane care fac alte jocuri?

Marcel Ciolacu: Eu ca si relatie umana, nu am ce sa ii reprosez domnului Ciuca. Mi-as dori ca nici domnia sa sa aiba ce sa imi reproseze. Suntem niste oameni onesti, ne-am asumat o perioada de guvernare foarte complicata, amandoi, eu zic ca se putea mai bine, ca intotdeauna. Eu zic ca am facut fata cu aceasta guvernare. E un nivel de crestere substantial si de abordare si de profesionalism si de etica de functionare a institutiei guvernamentale. Pe mine ma deranjeaza anumite postari ale domnului Ciuca pe Facebook, e posibil si pe domnia sa sa il deranjeze. Totodata, cunoscandu-ne in toata aceasta perioada de trei ani si eu imi dau seama, cred ca si domnia sa, ca acele postari sa nu fie scrise tocmai de noi. Dar repet, avem conceptii diferite in ceea ce priveste abordarea campaniei electorale. Parerea mea ca daca cele doua partide, cu candidat separat, cum au hotarat dansii, prin ei insisi, am fi venit cu program, am fi venit in fata romanilor cu explicatii pentru actul de guvernare. Am fi venit cu o perspectiva si sa explicam de ce dorim sa facem acest lucru, eu nu mai intru in jocul de 30 de ani. Refuz sa intru in el. Am aceasta cearta si cu anumiti colegi ai mei, pentru ca marea majoritate cred la fel ca si mine. Am vorbit si cu consultantii sa iesim din aceasta logica care a adus raul Romaniei.

Anca Alexandrescu: Si totusi, de cateva zile e un schimb de replici intre dumneavoastra si domnul Ciuca, intre oameni din PSD si oameni din PNL

Marcel Ciolacu: Sunt intr-o limita, sa recunoastem, ca suntem si in campaniei electorala. Nu putem sa fim ipocriti sa spunem ca nu suntem

Anca Alexandrescu: Cand ati vorbit ultima oara cu domnul Ciuca?

Marcel Ciolacu: Acum vreo cateva zile.

Anca Alexandrescu: V-a blocat pe telefon?

Marcel Ciolacu: Nu cred acest lucru, fiindca suntem niste oameni responsabili si am promis ca venim in Parlament amandoi cu o propunere in ceea ce priveste pensiile militarilor.

Anca Alexandrescu: Veti rezolva problema cu solda de grad?

Marcel Ciolacu: Sa vedem si propunerile venite de la ministere, in momentul acesta am facut un grup de lucru si la MAI si la MApN care vizeaza toate categoriile, si eu zic ca o sa gasim varianta cea mai buna.

Anca Alexandrescu: Cand estimati ca va fi gata acest proiect si poate fi aprobat?

Marcel Ciolacu: Sper ca vom comunica la acest sfarsit de saptamana, ca saptamana viitoare sa venim cu el in Parlament.

