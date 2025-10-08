„Nicuşor Dan, încă președinte al României, s-a dus la Copenhaga, la Consiliul European.

Cu o mapă de asta făcută, știi cum se făceau mapele alea la grădiniță? Trebuia copilul să se ducă a doua zi cu trei, patru plașe, cu niște desene, cu doi copaci, cu două păsărele, cu două rămurele, ca să exemplifice tema pe care o avea de făcut. Ei bine, asta a făcut și Nicușor Dan și eu cred că s-a făcut de râs, pentru că, în fapt, el n-a prezentat în plen acolo acest dosar, această copie nereușită din dosarul lui Florența, ci le-a dat niște mape, niște foi trase la xerox, cum se spune, și, mai mult decât atât, m-a punea râsul, spunea că da, le-am dat, le-am făcut copii și șefii de stat, primii miniștri care au primit aceste copii, mi-au spus că o să citească dosarul în avionul de seară, în drum spre casă.

Dosarul ăsta a făcut de Nicușor Dan, l-au luat în avion și l-au pus pe scaunul din față și acolo l-au lăsat. România s-a făcut de râs prin prezența lui Nicușor Dan și mai ales prin xeroxurile astea date șefilor de stat”, a declarat jurnalistul.