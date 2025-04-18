Acasă Actual MEGAPETRECERE DE PAȘTE, LA REALITATEA PLUS. ANCA ALEXANDRESCU, ALĂTURI DE CEI MAI... MEGAPETRECERE DE PAȘTE, LA REALITATEA PLUS. ANCA ALEXANDRESCU, ALĂTURI DE CEI MAI ÎNDRĂGIȚI ARTIȘTI AI ROMÂNILOR – VIDEO De către Realitatea de Calarasi - aprilie 18, 2025 Cea mai mare sărbătoare a românilor se vede la Realitatea Plus, Televiziunea Poporului, cu un maraton de muzică de muzică și tradiții românești, cu invitați unul și unul și surprize uriașe. ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR VINEREA MARE – ZIUA JERTFEI ȘI RECULEGERII ÎNAINTE DE ÎNVIERE ROMÂNII AU FOST SOLIDARI CU REALITATEA PLUS, DUPĂ CE PROGRAMUL A FOST ÎNTRERUPT DE CNA – VIDEO VREMEA 18 APRILIE. INSTABILITATE ATMOSFERICĂ ADOLESCENT DE 14 ANI, ACCIDENTAT GRAV PE UN TRASEU DE MOUNTAIN BIKE ÎN MARAMUREȘ. INTERVENȚIE DE URGENȚĂ A SALVAMONTIȘTILOR APROXIMATIV 1.500 DE MILITARI ROMÂNI PARTICIPĂ LA MISIUNI ÎN STRĂINĂTATE. ANUNȚUL MAPN ANCHETĂ URIAȘĂ ÎN EUROPA: MAFIA CARE VINDEA MAȘINI AVARIATE DIN SUA CA NOI. SCHEMA S-A EXTINS ÎN 18 ȚĂRI, INCLUSIV ÎN ROMÂNIA