Înainte de a sta la masă, românii trimit mesaje de Paște către cei dragi. În multe dintre aceste mesaje de Paște scurte și frumoase apar iepurașii și mielul.

În acest articol vă prezentăm câteva mesaje de Paște scurte și frumoase pe care le puteți trimite celor dragi.



Cu lumânări aprinse şi sufletul curat să spunem împreună „HRISTOS A ÎNVIAT”!



16 iepuraşi: opt se spionează, cinci sunt la somnic şi frumos visează. Doi mai albiori dau cadouri de sărbători. Iar ultimul a citit: un nou Paşte fericit!



Iepuraşul mustăcios, şi-a luat ciorapii pe dos şi mi-a zis în două şoapte, să-ţi dau un MESAJ DE PAŞTE!



Iepuroiul nu mai vine, că nu prea se simte bine. A aflat din Parlament că e criză în buget. Aşa că s-a îmbătat ca să nu fie crizat! PAŞTE FERICIT!



Un gând curat, un miel împănat, un ou înroşit, cozonac îndulcit, un vin de-ai bea, HRISTOS va Învia!



Simte-te bine de Paşte şi înfruptă-te cu bucate. Bucură-te ca daltonistul când vede ouă colorate.



Să paştem cât de mulţi, să paştem toţi de-o dată, chiar dacă iarba nu-i legală, măcar e tolerată.



Fie că Paştele să-ţi întărească încrederea şi speranţa! Hristos a înviat!



Cei care se războiesc să aducă pace, cei care se urăsc să ştie să iubească, iar cei bogaţi să înveţe să dăruiască. Hristos a Înviat!



Bucuria vine din lucruri mărunte. Liniştea vine din suflet. Lumina vine din inima fiecăruia. Paşte Fericit!

Mesaje de Paște scurte și frumoase. Pentru apropiați

Fie că lumina Învierii Mântuitorului să va inunde casă şi să va aducă numai armonie, fericire şi multă iubire. Paşte fericit!



E atâta lumina în jur, pentru fiecare dintre noi. Lasă lumina să între în casă sufletului tău şi te vei simţi cu adevărat împlinit. Hristos a înviat!



Poate o să ţi se pară complet lipsit de originalitate, dar ştii că vorbele simple sunt şi cele mai frumoase. Aşa că Hristos a înviat!



Sfintele sărbători de Paşte să va aducă linişte în suflet, multă bucurie, sănătate, fericire şi puterea de a dărui şi ajută semenii. Hristos a Înviat!



Fie că sfânta sărbătoare a Învierii Domnului să va aducă cele patru taine divine: încredere, lumina, iubire, speranţa. Un Paşte Fericit!



Lumina Sfintei Învieri să pătrundă în sufletul şi în inimile voastre bucurându-va de minunea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos!



Paşte mielul fericit, oul şade înroşit, de ruşine s-a scumpit. Iubitul iepuroi să-ţi aducă euroi, fericire, sănătate, mult noroc şi spor la toate!



În noaptea învierii, când clopotele bat, eu îţi doresc din suflet „Hristos a înviat!”.



Anul acesta iepuraşul o să vină la tine încărcat cu bunătăţi şi o să-ţi dea plicul cu cei o sută de pupici de la mine.



Aşa cum Iisus învie mereu, şi speranţa trebuie să renască de fiecare dată! Hristos a înviat!



Hristos a înviat! Căldură în suflet, familie reunită, sentimente împărtăşite, satisfacţie maximă şi bafta la ciocnit… ouă!



Mai bine dau mesaje de Paşte decât să fac minute adiţionale. Mi-am dat salariul ca să umplu masa de bucate tradiţionale.



Eu îţi trimit un coş de ouă, virtual. Tu vino cu cele reale şi cu o sticlă cu vin ca să sărbătorim împreună Sfintele Paşti!



Umblă veste-n tot oraşul, cum că vine iepurasul, Să v-aducă pe-nserat, Paşti bun şi Luminat!



Cioc! Cioc! Astăzi am ieşit din ou special pentru tine, să-ţi urez un Paşte fericit cu râsete şi voie bună.



Mi-am făcut „wishlist-ul” de Paşte… te vreau pe tine în grădină, în casă, în gânduri şi în suflet! Dacă dai reply, înseamnă că mi-am primit cadoul, aşa că iepuraşul poate să îşi vadă de treabă anul ăsta!



Paşte, mielul fericit, oul şade înroşit, de ruşine s-a scumpit, iar iubitul iepuroi să v-aducă euroi, fericire, sănătate, mult noroc şi spor la toate. Paşte fericit!



Să-ţi fie viaţa pufoasă ca un cozonac, fără griji ca a unui miel, colorată ca un ou de Paşti şi luminoasă şi bucuroasă ca Ziua Învierii. Hristos a Înviat!



Un iepuraş cu boticul alb. A venit la voi în prag. Să v-aducă oul roşu, care să vă umple coşul. Ciocniţi? Hristos a Înviat!



De Paşte să iei de poftă, nu să mănânci de foame, carnea de miel are cam 200 de calorii la suta de grame.



Un iepuraş tare drăgălaş a ieşit în cale cu viteză mare şi-ţi urează neîncetat să ai Paşte Minunat… şi Hristos a Înviat!

Mesaje de Paște scurte și frumoase. Pentru prieteni

Iepuraşul mustăcios e de Paşte norocos, nu-ţi lasă cadou în ghete, are el alte secrete: pască, oul înroşit, cozonacul, mielul fript şi un Paşte Fericit!



Învierea Domnului să îţi aducă în suflet bucurie şi iubire. Paşte Fericit alături de cei dragi!



Învierea Domnului să va aducă armonie în casă şi în gând, împăcare şi regăsirea înţelepciunii în sânul familiei. Hristos a înviat!



O singură dată pe an e Paştele. O zi specială, îmbogăţită de aromă bucatelor tradiţionale şi parfumul florilor de primăvară şi al tău! Paşte fericit!



Fie ca Sfintele Sărbători să ne facă viaţa mai frumoasă, casa mai bogată şi masa înbelşugată. Fie ca Învierea Mântuitorului să ne facă să aducem lumină, căldură şi iubire în suflet.



Sunt zile cand trebuie să ne reamintim să fim mai buni, mai plini de dragoste, cu inima caldă şi mai deschisă, când lumina sfântă coboară în casele şi în inimile noastre. Paşte Fericit!



Lumina şi căldura Paştelui să ne încălzeasca sufletele, să ne lumineze minţile, să ne deschidă inimile spre iubire, credinţa şi iertare.



Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară şi să dăruim iubire celor dragi. Sărbători Fericite!



Redescoperă sentimentele sincere ce ţi se adăpostesc în suflet, fii mai bun cu cei ce au nevoie de dragoste şi sprijin şi la fel de iubitor şi plin de căldură cum numai tu ştii să fii! Paşte fericit!



E totul gol, lipsit de miez. Nu e iubire, nu e crez, ce este bun e aruncat. E-o lume nouă, în păcat că uiţi să ierţi ce-i de iertat chiar de HRISTOS A ÎNVIAT!



Învierea Domnului să-ţi umple sufletul de lumina, ochii de lacrimile bucuriei, mintea de gânduri frumoase şi inima de iubire! HRISTOS A ÎNVIAT!



Fie că bucuria Învierii Domnului să va aducă în suflet linişte, pace şi fericirea de a petrece aceste clipe magice alături de cei dragi. Hristos a înviat!



Fie că sfânta sărbătoare a Învierii Domnului să-ţi aducă cele patru taine divine: încredere, lumina, iubire, speranţa. Clipe de neuitat alături de cei dragi şi numai realizări! Paşte fericit!



Lumina Învierii Domnului să va călăuzească drumul în viaţă şi să va aducă linişte şi pace în suflet. Sărbători Fericite alături de cei dragi!



Sfintele Sărbători de Paşte să vă aducă linişte în suflet, multă bucurie, sănătate, fericire şi puterea de a dărui şi ajuta semenii. Paşte Fericit!