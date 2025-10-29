Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a transmis un mesaj oficial pentru România, după ce Washingtonul a decis retragerea unei părți dintre militarii americani staționați pe teritoriul țării.

Diplomatul american a subliniat că relația strategică dintre cele două state nu este afectată și că angajamentul SUA față de apărarea Flancului Estic al NATO rămâne solid.

„În cadrul NATO, aliați precum România demonstrează o capacitate și o responsabilitate sporite. De peste 20 de ani ca aliat NATO, România a colaborat în mod constant cu Statele Unite pentru a îndeplini obiectivele noastre comune de apărare. Acest parteneriat rămâne mai puternic ca niciodată. Statele Unite rămân angajate față de România – ca aliat de încredere al NATO, partener strategic vital și motor al securității în Europa. Prezența noastră puternică și angajamentul nostru durabil față de Europa rămân neclintite, inclusiv sprijinul acordat misiunii Eastern Sentry.”, a transmis Whitaker.

Potrivit presei ucrainene, Administrația Trump pregătește retragerea a câtorva mii de militari americani din România. Decizia face parte dintr-o schimbare de strategie la nivel global, prin care Pentagonul vrea să redistribuie resursele către zone considerate prioritare.

Surse citate de Kyiv Post au confirmat că Washingtonul a notificat deja aliații occidentali despre intenția de a reduce efectivele din Europa de Est. Un anunț oficial urmează să fie făcut în perioada următoare.

Oficiali americani și europeni susțin că reducerea nu va depăși nivelul unui batalion, adică între câteva sute și cel mult o mie de soldați. În prezent, România găzduiește circa 2000 de militari americani, cei mai mulți la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Decizia Pentagonului se înscrie într-un plan mai amplu de repoziționare militară. Noua strategie are în vedere o consolidare a prezenței americane în emisfera vestică și în Indo-Pacific, pentru a contracara influența Chinei.

Mesajul ambasadorului Whitaker a venit ca o garanție pentru București, în contextul temerilor legate de reducerea trupelor. El a insistat asupra rolului României ca partener cheie al NATO și pe continuitatea relației strategice cu Statele Unite.

România este membră NATO din 2004 și găzduiește una dintre cele mai importante baze americane din sud-estul Europei. Prezența soldaților SUA a fost văzută mereu ca o garanție suplimentară de securitate în fața tensiunilor din regiune.