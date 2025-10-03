Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că raportul Inspecţiei Sanitare de Stat şi cel al Corpului de Control al ministerului au evidenţiat ”deficienţe grave” la limitarea răspândirii infecțiilor nosocomiale.

Ministrul a explicat că, în spitalul de la Iaşi, au fost identificate neconformităţi şi cu privire la faptul că nu se respectă normele de amplasare a paturilor în saloane, sala de montare a cateterelor venoase centrale nu dispune de apă sterilă conform recomandărilor, deşi în acest spaţiu se fac manevre invazive care necesită măsuri suplimentare de protecţie pentru evitarea infectării pacienţilor cu germeni patogeni.

De asemenea, în spital aparatura şi echipamentele medicale şi materialele sanitare sunt depozitate în mod neconform, unele fiind amplasate pe holurile de acces, în secţia ATI au fost identificate materiale sanitare de protecţie sterile cu termen de valabilitate expirat, ceea ce înseamnă că nu mai pot fi considerate sterile.

”De asemenea, la data controlului, la nivelul saloanelor au fost identificate materiale de unică folosinţă depozitate necorespunzător, şi anume pe pervazul geamurilor. Din verificările efectuate în secţia de ATI, etajul 3, nu există circuite funcţionale şi vă pot confirma acest lucru pentru că am vizitat, în momentul în care a început acest incident, secţia de ATI de acolo, nu există saloane, rezervele nu sunt dotate cu lavoare de apă curentă pentru a se efectua procedura de curăţare şi dezinfectare a mâinilor. Pe scurt, pentru a explica mult mai simplu, în Terapia intensivă de la acest spital se intră ca în gară. Nu există filtru pentru pacienţi, nu există filtru pentru aparţinători, nu există locuri specifice pentru dezinfecţia mâinilor, nu există locuri specifice dedicate pentru a putea aparţinătorul sau personalul medical din afara secţiei să se poată echipa cu echipamente de protecţie care au rolul lor, şi anume de a limita răspândirea acestor germeni patogeni. Foarte interesant şi acesta este principalul motiv pentru care voi transmite raportul Pachetului General, în planul cadru de conformare anexat la autorizaţia sanitară de funcţionare nu este prevăzut niciun obiectiv de remediere şi nu se stipulează niciunde că în saloanele de ATI nu există chiuvetă”, a adăugat Alexandru Rogobete.

Proasta administrare a dus la explozia infecțiilor nosocomiale

El a arătat că, pe fondul acestor lipsuri şi deficienţe în infrastructură şi în modul de administrare a unităţii sanitare, s-a ajuns ”la extinderea acestui focar într-un timp atât de scurt şi la pierderea controlului în gestionarea infecţiilor asociate activităţii medicale”.

Ministrul a arătat că personalul medical nu poate respecta procedurile, în Spitalul de la Iaşi, tocmai din cauza infrastructurii care nu permite acest lucru.

În plus, potrivit ministrului, la spitalul din Iaşi planul de supraveghere şi limitarea infecţiilor asociate a asistenţei medicale nu conţine nicio referire la rata şi incidenţa infecţiilor asociate asistenţei medicale pe tipuri de infecţii şi pe tipuri de germeni şi nici proceduri privind dezinfectarea filtrelor de la aparatele de curăţare a aerului.

”Este o nerespectare flagrantă a legislaţiei şi a protocolului naţional care există şi care, din păcate, în această unitate sanitară nu a fost aplicat. De asemenea, în planul anual privind controlul bacteriologic nu există şi nu s-a identificat nicio planificare pe secţii, pe număr de probe sau pe tip de probe care ar trebui în mod normal efectuate. Nu avem certitudinea că de la darea în folosinţă a acestei secţii controalele microbiologice au fost efectuate corect la nivelul unităţii sanitare şi în special la nivelul secţiei de terapie intensivă”, a subliniat ministrul.

Alexandru Rogobete a anunţat, joi după-amiază, concluziile controalelor făcute de echipa de la Ministerul Sănătăţii la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi, după ce şapte copii care au fost internaţi la Terapie intensivă în această unitate sanitară au murit, în ultimele săptămâni, existând suspiciunea că aceştia au fost infectaţi cu o bacterie asociată asistenţei medicale.

”În anul 2024, în cadrul acestui spital a mai existat un raport de control care a lăsat o serie de măsuri pentru revizuirea protocoalelor destinate controlului infecţiilor nosocomiale (…) şi elaborarea unor proceduri specifice pentru screeningul pacienţilor admişi în ATI. La mai bine de un an distanţă, niciuna din măsurile lăsate de Corpul de control în anul 2024 nu a fost îndeplinită”, a arătat el.

Spitalul are dezinfectanți, dar nu erau trecute în balanța financiar contabilă

Rogobete a adăugat că spitalul are dezinfectaţi, echipamente, însă din punct de vedere financiar-contabil aceste materiale achiziţionate pentru ATI nu erau înscrise în balanţa financiar-contabilă a spitalului.

”Este un punct important în modul în care administraţia unităţii ţine evidenţa consumului de dezinfectaţi şi materiale”, a declarat ministrul. Controlul a identificat ”deficienţe administrative” cu privire la modul în care a fost numită şefa secţiei ATI, ”cu încălcarea prevederilor legale” conform cărora medicul şef poate fi cadru universitar. ”Medicul interimar şef al secţiei ATI nu este cadru universitar şi nu s-a putut face dovada despre modul în care a fost numită”, a explicat ministrul. Nici pentru medicul epidemiolog nu au fost prezentate documente care să arate că acesta a susţinut un examen de promovare, a subliniat Alexandru Rogobete. Potrivit acestuia, Inspecţia Sanitară de Stat a constatat ”deficienţe grave” cu privire la faptul că nu au fost aplicate protocoalele pentru limitarea răspândirii infecţiilor. ”Secţia ATI, spitalul au primit aviz în anul 2025 în urma unei evaluări făcute de DSP Iaşi. Avizul de funcţionare pentru această unitate a fost emis ilegal pentru că nu există în Terapie intensivă chiuvete cu apă caldă, cu apă rece, conform prevederilor legale, pentru spălarea mâinilor personalului medical. (…) de ce nimeni nu s-a sesizat până în momentul acestui control, Parchetul va aduce aceste răspunsuri pentru că, vă anunţ, raportul Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat vor fi transmise Parchetului General pentru verificări suplimentare care exced Ministerului Sănătăţii”, a anunţat Alexandru Rogobete. El a subliniat că ”în secţia ATI se intră ca în gară”, arătând că s-au constatat şi ale ”nerespectări flagrante” ale protocoalelor şi legislaţiei în spitalul de la Iaşi.

