Liderul și prezindețiabilul PNL Nicolae Ciucă a acuzat PSD că și în ultimele zile ale campaniei își vede de planul Hrebenciuc. „După ce au scos-o din cursă pe Diana Șoșoacă, azi PSD pune capac campaniei singurului candidat suveranist, care îl amenință direct pe Simion, Călin Georgescu”, a afirmat Ciucă. „De aici, din Craiova, unde am petrecut primii 7 ani de acasă, dăm semnalul victoriei. PSD va pierde încă o dată alegerile prezidențiale!”

„Dragi camarazi, planul Hrebenciuc continuă. După ce au scos-o din cursă pe Diana Șoșoacă, astăzi PSD cu mâna BEC, pune capac campaniei singurului candidat suveranist, care îl amenință direct pe Simion, Călin Georgescu. Mă întreb până unde pot ajunge cu acest plan?” a afirmat liderul PNL, aflat alături de soția și fiul său, în mijlocul familiei liberale la Craiova.

„Pe noi, liberalii, nu ne poate opri nimic când în joc este soarta României. Salut din nou toți primarii noștri mobilizați. De aici, din Craiova, unde am petrecut primii 7 ani de acasă, dăm semnalul victoriei. PSD va pierde încă o dată alegerile prezidențiale”.

Nicolae Ciucă, împreună cu soția și fiul, în mijlocul familiei liberale la Craiova

„Aici mi-am cunoscut soția, căreia îi mulțumesc. Împreună cu fiul, am revenit acasă. Atât de multe începuturi mă leagă de Craiova. Un alt început poate să pornească de aici. Bat țara în lung și în lat. Peste tot am găsit echipe consistente, mobilizate și conștiente de miza alegerilor. Salut toți susținătorii! Este o onoare să vă reprezint în aceste alegeri. Mă mândresc că sunt oltean. Mă mândresc cu faptul că am lucrat în Moldova, în Ardeal, îi mulțumesc lui Dumnezeu că fac parte din națiunea română.”

Pe noi, liberalii, nu ne poate opri nimic când în joc este soarta României. Salut din nou toți primarii noștri mobilizați

„Toți cei care au vorbit au scos în evidență că nu se pot lăuda cu dezvoltare economică în Oltenia. Pilonii de dezvoltare se găsesc în județele conduse de liberali. Asta trebuie să se întâmple și în Oltenia. Valul a început la Slatina, prin Mario de Mezzo.

Când spui administrație liberală, fraților, spui dezvoltare. Soluțiile liberale trebuie aduse unde este cea mai mare nevoie de ele.

Pe noi, liberalii, nu ne poate opri nimic când în joc este soarta României. Salut din nou toți primarii noștri mobilizați pentru a scoate un rezultat pe măsura celui din 9 iunie. Noi vom fi singurii care ne vom bucura pe 8 decembrie.”

O spun ca să mă audă Ciolacu, Simion și Lasconi: principalul producător de prosperitate este întreprinzătorul privat

„De la Palatul Cotroceni și de la Palatul Victoria trebuie să dezvoltăm clasa de mijloc. Mă doare inima când văd că Oltenia este printre cele mai sărace regiuni. Politicile socialiste au eșuat. Totul pleacă de la economie.

O spun ca să mă audă Ciolacu, Simion și Lasconi: principalul producător de prosperitate este întreprinzătorul privat. Pilonul central este clasa de mijloc, care trebuie protejată, nu abandonată de politicienii care merg pe Riviera Franceză, pe banii firmelor care țepuiesc românii.

Viziunea mea de președinte cuprinde o nouă viziune pentru mediul rural, un pact pentru satul românesc – toate gospodăriile să aibă acces la apă și 1 milion de hectare noi să fie irigate. Vreau să încurajăm fermele de familie și să facem fondurile europene mai ușor de accesat pentru acestea.

Duminică românii decid viitorul României. Trebuie să le spunem: dacă, la fel ca noi, nu concepeți ca România să fie condusă de Ciolacu, votați Nicolae Ciucă și Partidul Național Liberal. Singurul vot util este pentru PNL. Doar PNL are resursele de competență pentru a guverna.”

PSD va pierde încă o dată alegerile prezidențiale.

Când eu voi fi ales de români, ce vor face? Vor anula alegerile? Trebuie să ne mobilizăm, pentru a neutraliza acest plan. Vă îndemn să vorbiți cu familiile și prietenii dumneavoastră că România este în pericol. Combinații precum cea dintre Simion și Piedone, Satana și Sătănel, le veți auzi pe față… De ce minte Ciolacu? De câte ori? Ce este capabil să facă? Vă spun eu: orice. Nu poți să mergi pe Riviera Franceză cu administratorii unui jaf la drumul mare și apoi să minți”, a afirmat Nicolae Ciucă, la Craiova.

