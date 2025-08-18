Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că a participat luni la o videoconferință cu liderii Coaliției de Voință pentru Ucraina. Șeful statului a subliniat că înțelege foarte bine situația pe plan extern, sugerând astfel că nu ar mai fi necesară prezența sa la discuțiile esențiale din SUA.

Liderul de la Cotroceni a explicat că reuniunea a avut loc în cadrul Coaliției pentru Voință, o alianță a statelor occidentale, majoritatea europene, creată pentru a sprijini Ucraina în fața agresiunii Rusiei.

Tema centrală a fost întâlnirea iminentă dintre președintele american Donald Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și câțiva lideri europeni. Discuțiile au vizat sprijinul continuu pentru Ucraina și perspectivele negocierilor de pace.

„Am participat la întâlnirea Coaliției pentru Voință. Este o coaliție a statelor occidentale, cele mai multe europene, pentru ajutarea Ucrainei în războiul nedrept pe care Rusia l-a pornit împotriva ei”, a transmis Nicușor Dan.

Potrivit acestuia, Rusia nu urmărește în prezent pacea, ceea ce face ca negocierile să se prelungească. Președintele României a arătat că speră ca procesul să fie cât mai scurt, dar până atunci Occidentul trebuie să continue sprijinul pentru Ucraina.

„Punctul nostru de vedere a fost că Rusia nu își dorește în momentul acesta pacea, că aceste negocieri vor dura, sperăm noi cât mai puțin, dar ele vor dura, și că până atunci trebuie să ajutăm Ucraina și să punem presiune economică pe Rusia pentru ca negocierea să fie cât mai echitabilă”, a mai precizat Nicușor Dan.

