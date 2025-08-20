Președintele României, Nicușor Dan, a declarat miercuri că vizita sa în Statele Unite va avea loc cel mai probabil la începutul anului viitor, dacă planurile vor decurge conform calendarului stabilit.

Întrebat la Roșia Montană despre momentul vizitei, șeful statului a precizat că pregătirile sunt încă în desfășurare și că este esențial ca până atunci să fie parcurse etapele preliminare.

Nicușor Dan a subliniat că întâlnirea de la Washington trebuie să aducă pe masă teme concrete, în special legate de securitate și economie.

„Important este între timp să parcurgem etapele preliminare și, când ne ducem acolo, să ne ducem cu chestiuni concrete, de securitate, evident, dar și economice”, a spus președintele.

El a menționat că România are nevoie de mai mulți investitori străini și că este important ca firmele americane să fie atrase în domenii precum tehnologia și energia.

Declarațiile vin după ce liderii europeni s-au întâlnit recent cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, moment în care Nicușor Dan se afla în concediu.

Sursa: Newsinn