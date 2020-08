Sute de milioane de euro, bani plimbați prin off-shore-uri și presiuni constante. Așa descrie procurorul Mircea Negulescu munca la dosarele cu prejudicii extrem de mari pe care le instrumenta. Mai mult decât atât, majoritatea acestor prejudicii erau făcute din bani publici, care erau scurși, mai apoi, afară din țară, prin societăți care fie existau în paradisuri fiscale, fie doar pe hârtie.

Negulescu: Am avut un dosar unde am avut sub investigare 146 de societati comerciale care printre altele faceau si un pic de evaziune fiscal si spălare de bani.

Muzgoci: Ati ajuns si al firme din offshore, paradisuri?

NEGULESCU: La firmele care erau controlate de fapt de Sebastian Ghita.

MUZGOCI: De aceea va intreb de off shore, pentru ca in legătură cu acest scandal din jurul acestei firme DOWNSTREEM care se invarte in jurul domnului Blejnar apare ca unul din off shoruri este controlat de o companie infiintat intr-un paradis fiscal Royala Conslting Limited, societate ce apare in dosarele Panama si controleaza alaturi de Doru Bostina si ofshorul cipriot Bostina and Asociated Limited Sunt firme mari care au legătură cu astfel de paradisuri fiscale. Cat de greu va era ca procuror din România sa ajungeti pana la toate aceste increngaturi de offsoruri?

NEGULESCU: Exista o procedură, era destul de complicata initial, dar usor usor am ajuns si la …

MUZGOCI: Acele offshoruri reprezintă un nod unde se intersectau interesele multor oameni din zona politica, de business, serviciilor. V-ati gandit ca patrunzand acolo ati putea sa deranjati atat de tare?

NEGULESCU: Era clar ca deranjam foarte tare. Adică am avut dosare foarte grele.

Și marea majoritatea a dosarelor pe care le-am lucrat au fost dosare pe bani publici. Bani publici care se scurgeau in aceste ofshore.

MUZGOCI: Acolo va ajuta SRI?

NEGULESCU: Nu aveam nevoie de ajutorul lor. Noi ne faceam treaba cu politistii pe care ii aveam si erau ofiterii de politie pregatiti pentru asa ceva.

MUZGOCI: Practic, informația despre offshoruri nu venea de la SRI, ci prin investigație directa?

NEGULESCU: Da, prin investigațiile noastre si erau birouri virtuale la București.

MUZGOCI: Au existat presiuni in astfel de momente in care ati ajuns la astfel de noduri?

NEGULESCU: Presiunea e permanenta. Din momentul in care anchetezi sume fabuloase pentru ca mama mea e pensionara si are o pensie de urmas de 800 de lei. Si de asta e important si am vrut sa fac publică toata situatia asta.

MUZGOCI: Cat % din ce stiti ne-ati spus astazi?

NEGULESCU: Nu stiu. Sunt nişte lucruri si sper sa mai facem o emisiune.

Pe de altă parte, practicile mafiote au fost arătate lumii și în înregistrările discuțiilor dintre Vlad Cosma și procurorul Negulescu. Conform fostului deputat Vlad Cosma, numirile în servicii nu se făceau fără girul lui Sebastian Ghiță.

Vlad Cosma: Acum o joacă pe cine să pună adjunct. În locul lui Coldea.

Negulescu: Pe cine ar vrea să pună?

Vlad Cosma: În niciun caz pe Ciocârlan, că nu poate să îl pună că abia l-a pus acum 6 luni și i-a dat prima steluță și nu poate după încă 6 luni să îi mai dea o stea.

Negulescu: Dar de ce trebuie să îi mai dea o stea?

Vlad Cosma: Că sunt alții cu mai multe stele și că e prea recentă promovarea. Vezi, Doamne, l-a promovat prea repede și nu poate după 6 luni iar să îl promoveze. Negulescu: Să înțeleg că Ghiță pune șeful la SRI?

Vlad Cosma: Nu, dar știe ce se întâmplă acolo. Nu îl pune Ghiță, dar are contact. Acum? Cred că o să aibă până moare

Negulescu: Domnul Ghiță ar vrea să își pună omul lui sau nu înțeleg?

Vlad Cosma: Nu, ar vrea să nu fie ăsta pe care îl consideră el în barca ta.

Negulescu: În barca mea?

Vlad Cosma: Da!

Negulescu: Păi eu nici nu îl știu pe Ciocârlan, ești nebun?

Vlad Cosma: Păi nu că îl știi tu, Sabin, văru’, finu’.

Când mergea în biroul lui Negulescu, Vlad Cosma povestea din proprie inițiativă tot ce știa despre Sebastian Ghiță.

Negulescu: Unde te-ai văzut, mă, ieri?

Vlad Cosma: La televiziune. Ieri? La ce oră a fost? La 8 seara. Păi a înregistrat alea toată ziua.

Negulescu: Păi a înregistrat de la 8 seara până când?

Vlad Cosma: A rămas acolo, eu m-am dus și eu 10 minute că l-am prins pe Nanu că se duce și m-am agățat de el, că la 9 eram în București să o duc pe Raluca la aeroport. Era acolo și filma aia, esti nebun? Mi-a zis că îl arestezi și a făcut aia în 3 segmente că dacă făcea una, trecea scandalul după 4 zile.