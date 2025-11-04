Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, perchezițiile au avut loc luni, în cadrul operațiunii „JUPITER”, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Beclean. Polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au descins la 15 adrese din municipiul Bistrița, orașul Beclean și comunele Lechința și Sânmihaiu de Câmpie.

În urma perchezițiilor, oamenii legii au descoperit o armă letală cu glonț, patru cartușe compatibile, două arme neletale, precum și 665 de litri de deșeuri periculoase – dintre care 450 de litri de uleiuri uzate și 215 litri de produse de protecție a plantelor expirate.

„Opt persoane, cu vârste între 29 și 51 de ani, au fost duse la audieri. Un bărbat de 46 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă”, au transmis reprezentanții IPJ Bistrița-Năsăud.

Ancheta a scos la iveală faptul că bărbatul reținut ar fi achiziționat, în 2019, o armă letală din Spania, pe care ar fi introdus-o ilegal în România, după ce a demontat-o pentru transport. Arma ar fi fost ulterior folosită la acțiuni de braconaj, dar și pentru amenințarea cu moartea a unei persoane din anturajul său, în luna mai 2025.

Arma a fost ridicată de polițiști pentru continuarea cercetărilor.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, al polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Criminalistic, Poliției orașului Beclean, Secției 3 Poliție Rurală Lechința și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Beclean, sub aspectul comiterii mai multor infracțiuni: contrabandă calificată, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, braconaj, uz de armă fără drept, amenințare, dar și neluarea măsurilor privind eliminarea deșeurilor periculoase.

Sursa: realitatea.net