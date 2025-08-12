Pe ordinea de zi se află informarea cu privire la proiectele de lege referitoare la aprobarea unor ordonanțe de urgență ale Guvernului din 8 august.

Plenul Senatului se reunește marți, de la ora 11:00, în sesiune extraordinară pentru informarea senatorilor despre ordonanțele de urgență adoptate de guvern săptămâna trecută.

Este vorba despre actul normativ care asigură fondurile pentru continuarea lucrărilor la noul sediu al Spitalului Gerota și de cel privind restituirea în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.