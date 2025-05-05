Acasă Politica PNL ÎL SUSȚINE NECONDIȚIONAT PE NICUȘOR DAN ÎN TURUL 2 – SURSE PNL ÎL SUSȚINE NECONDIȚIONAT PE NICUȘOR DAN ÎN TURUL 2 – SURSE De către Realitatea de Calarasi - mai 5, 2025 Liderii PNL au votat pentru susținerea necondiționat a lui Nicușor Dan în turul 2, potrivit surselor citate de Realitatea Plus. Decizia a fost luată în ședința conduceri liberale. Știre în curs de actualizare. ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR ILIE BOLOJAN NUMEȘTE PREMIERUL INTERIMAR MARȚI, DUPĂ DEMISIA LUI MARCEL CIOLACU GEORGE SIMION, INTERVIU DE IMPACT CU STEVE BANNON: „I-AM SPULBERAT PE GLOBALIȘTI DIN ROMÂNIA. REVOLUȚIA CONSERVATOARE VA ÎNVINGE” PSD IESE DE LA GUVERNARE, DECIZIA PRIVIND ȘEFIA PARTIDULUI, AMÂNATĂ – SURSE DANIEL DAVID ESTE PROPUNEREA DE PREMIER INTERIMAR A PNL DUPĂ DEMISIA LUI MARCEL CIOLACU DIN FRUNTEA GUVERNULUI BREAKING. CIOLACU ȘI-A DEPUS MANDATUL DE PREMIER ÎN FAȚA COALIȚIEI PSD SE REUNEȘTE ÎN ȘEDINȚĂ LA ORA 17:00; SE DISCUTĂ DESPRE REZULTATUL ALEGERILOR PREZIDENȚIALE