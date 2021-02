Sindicaliști din Ministerul de Interne, ceferiști și angajați din sistemul sanitar pichetează, astăzi, sediul Guvernului și sediile partidelor de coaliție. Oamenii protestează față de măsurile anunțate de Guvern și față de lipsa de dialog social.

Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual, Sindicatul Europol si toate sindicatele PUBLISIND anunta ca „vor continua sa ceara guvernarii USR-PNL sa stopeze campania anti-bugetari, sa inceteze asaltul generalizat, dat impotriva sistemului public”.

De la ora 10.00, sindicalistii din MAI se vor strange in fata Guvernului.

„Este a 6-a oara cand iesim in strada in acest an ca urmare a bataii de joc in forma continuata a guvernantilor la adresa politistilor si rezervistilor militari. Vom fi in strada in fiecare saptamana pana cand acest guvern ticalos va intelege ca redresarea economiei nu se face prin furtul banilor din buzunarul oamenilor”, a transmis Sindicatul Europol.

Protestul sindicalistilor MAI va avea loc si in fata prefecturilor Iasi, Cluj si Caras-Severin.

Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial Vagoane si Federatia Nationala a Sindicatelor din Transporturi ELCATEL, organizatii sindicale reprezentative din industria feroviara ce reprezinta peste 30.000 de angajati, vor picheta simultan, in intervalul 12.30 – 13.30, sediul Guvernului si sediile Prefecturilor din Craiova, Timisoara, Cluj-NApoca, Brasov, Iasi, Galati si Constanta.

„S-a ajuns la aceasta decizie deoarece nimic nu s-a schimbat in ultimii ani, iar situatia din industria feroviara este cu mult mai grava decat vor sa comunice public guvernantii”, au ttransmis protestatarii, scrie ziare.com.

La randul ei, Federatia „Solidaritatea Sanitara” organizeaza in Bucuresti Protestul impotriva meschinariei si ingratitudinii guvernantilor, acesta constand in doua actiuni consecutive desfasurate la sediul PNL (in intervalul orar 12:30-14:00) si in Piata Victoriei (in intervalul orar 14:30-16:00).

„Protestul impotriva meschinariei si ingratitudinii guvernantilor este o actiune in strada, desfasurata cu numarul maxim de participanti permis de lege, pentru apararea intereselor angajatilor si pacientilor prin alocarea unui buget adecvat sanatatii si pentru respectarea drepturilor legale si morale ale lucratorilor din sanatate”, au afirmat sindicalistii din Sanatate.

Revendicarile Federatiei „Solidaritatea Sanitara” contin solicitarile de introducere a unor masuri de protectie a lucratorilor din sanatate, cei 94 de profesionisti decedati pana acum la datorie si faptul ca doar cca. 45,6% dintre lucratori au fost vaccinati dovedind cu prisosinta necesitatea unor interventii eficiente.

Sursa: Realitatea Financiara