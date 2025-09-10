Sindicaliștii de la aproape toate confederațiile au organizat din nou proteste în mai multe județe din țară.

Oamenii, nemulțumiți de măsurile de austeritate adoptate de guvern, au venit în fața prefecturilor din Galați, Baia Mare sau Constanța.

Cer respectarea drepturilor angajaților, salarii decente și pensii echitabile și îi solicită premierului Ilie Bolojan să le asculte revendicările.

În Constanța, câteva sute de sindicaliști din sănătate, asistență socială, învățământ, cultură și administrație publică, dar și pensionari și studenți s-au adunat de dimineață în fața prefecturii.

Reprezentanții confederațiilor sindicale au protestat în fața prefecturii, nemulțumiți de tăierea salariilor, a sporurilor și orelor suplimentare, de tăierea pensiilor și nerespectarea contractelor colective de muncă.

Ion Caraignat, președintele Cartel Alfa Constanța: Astăzi, împreună cu salariații și pensionari, manifestăm și spunem premierului că trebuie să ne asculte și trebuie să fie deschis la dialogul social.

Membrii Sindicatului Sanitas Constanța au participat cu umbrele alb-roșii pentru a transmite un mesaj.

Nicolae Manea, președintele sindicatului: În sănătate și asistență socială suntem mult sub normativul minim de personal. Colegii vor claca, colegii vor pleca. Pacientul are nevoie de îngrijire astăzi. Am venit să transmitem un mesaj foarte clar. Noi protejăm nu numai salariații, dar protejăm și beneficiarii din asistență socială și pacienții din sănătate.

Pentru cei din învățământ este a treia săptămână de proteste.

Mitică Iosif, președintele Sindicatului Liber din Învățământul Preuniversitar Constanța: Vă garantez că adevărata victimă sunt elevii noștri. Toate aceste măsuri, comasările, creșterea normei didactice, scăderea tarifului la plata cu ora, scăderea burselor elevilor, au creat toate condițiile pentru a crește în România procentul abandonului școlar. Am atras atenția asupra acestor lucruri. Nimeni nu a vrut să asculte, nici măcar ministrul educației.

Sindicaliștii s-au întâlnit cu prefectul Adrian Picoiu, căruia i-au prezentat revendicările adresate Guvernului. A fost ultima acțiune la Constanța, dar protestatarii iau în calcul și alte mijloace de luptă sindicală dacă problemele nu se vor soluționa.