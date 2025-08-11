Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că partidul va reveni la ședințele coaliției doar după adoptarea unui pachet de eliminare a privilegiilor. Acesta ar trebui să includă reducerea indemnizațiilor pentru directori și membrii consiliilor de administrație, diminuarea numărului de membri în aceste structuri, precum și alte măsuri similare.

„În momentul în care aceste lucruri vor fi adoptate, PSD va reveni la ședințele coaliției”, a subliniat Grindeanu.

Social-democrații solicită, de asemenea, o întâlnire cu ministrul Finanțelor pentru a analiza situația execuției bugetare și stadiul rectificării bugetare. Grindeanu a punctat că este nevoie și de discuții privind măsuri din domeniul educației care ar trebui regândite.

Abia după îndeplinirea acestor condiții, PSD este dispus să participe la negocierile pentru al doilea pachet de măsuri de reducere a deficitului, care ar trebui să includă și inițiative pentru relansarea economiei. Potrivit liderului social-democrat, aceste poziții au fost adoptate în unanimitate în cadrul partidului.

Sursa: Realitatea Din PSD