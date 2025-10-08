Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a răspuns miercuri valului de critici potrivit cărora autoritățile ar fi panicat inutil populația. Acesta a explicat că avertismentele meteo nu pot fi tratate cu superficialitate și că rolul instituțiilor este să prevină tragediile, nu să le gestioneze după ce se produc.

Arafat a subliniat că deciziile luate, inclusiv închiderea școlilor, au fost strict preventive. Doar în București și Ilfov, până la ora 10 dimineața, au fost înregistrate peste 1.500 de apeluri legate de fenomenele meteo extreme, ceea ce arată amploarea situației.

„Dacă nu emiteam avertizări și oamenii mergeau pe stradă fără să știe ce urmează, puteam să avem victime. Copaci căzuți, mașini distruse, vieți puse în pericol. Nu cerem scuze pentru că nu s-a întâmplat nimic grav, dimpotrivă – asta înseamnă că am reușit să prevenim”, a transmis șeful DSU.

El a criticat și campaniile de manipulare apărute pe rețelele sociale, care ar fi alimentat atacurile la adresa instituțiilor. „Incompetenți am fi fost dacă stăteam și nu făceam nimic”, a spus Arafat.

Oficialul a mai precizat că România a primit și un raport de la Centrul European de Coordonare a Protecției Civile, care indica un potențial impact major al furtunilor în regiune, inclusiv asupra țării noastre și a Albaniei. Din acest motiv, avertismentele au fost transmise fără întârziere.