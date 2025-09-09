România se află printre statele cu cele mai mari rate de excluziune școlară din spațiul OECD, potrivit raportului „Education at a Glance 2025”, citat de News.ro. Datele arată că 16% dintre copiii cu vârste între 6 și 14 ani nu sunt înscriși la școală, procentaj de opt ori mai mare decât media organizației. Situația devine și mai gravă în rândul adolescenților.

Pentru grupa de vârstă 15 – 19 ani, procentul celor care nu urmează nicio formă de învățământ în România depășește 32%. În țările membre OECD, media este de doar 16%. Raportul arată astfel o dublă discrepanță între România și restul statelor analizate.

Concret, în medie, în țările OECD doar 2% dintre copiii de 6 – 14 ani lipsesc din sistemul educațional. În România, cifra urcă la 16%. În cazul adolescenților, diferențele sunt și mai mari: 32% dintre tinerii de 15 – 19 ani nu merg la școală, față de 16% în statele OECD.

Raportul subliniază însă și puncte pozitive. România are un sistem de învățământ profesional considerat puternic. Aproximativ 30% dintre tinerii din această categorie de vârstă sunt înscriși în programe de învățământ secundar profesional, peste media OECD, care este de 23%.

Aceste programe le oferă elevilor abilități necesare pentru a accesa piața muncii sau pentru a continua studiile universitare. În România, 75% dintre cei înscriși în învățământul profesional superior urmează programe ce permit accesul la facultate.

Comparativ, media OECD este de 77%, ceea ce înseamnă că România se află foarte aproape de acest prag. Doar două puncte procentuale separă țara noastră de media internațională în privința șanselor de a continua studiile.

Sursa: Newsinn