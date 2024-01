Realitatea PLUS dă glas românilor ignorați și umiliți, într-un demers unic! Ajunși la capătul puterilor, oamenii își strigă disperarea în stradă. Alexandra Păcuraru a coborât în mijlocul oamenilor greu încercați de soartă, uitați de autorități, și le-a dat șansa să-și spună durerea.

Într-un demers unic, oamenii ajunși la capătul puterilor și-au strigat disperarea în stradă. Românii, ignorati și umiliți de autorități, se confruntă cu dificultăți sociale și economice, și au ajuns la capătul puterilor.

Realitatea PLUS a făcut posibilă transmiterea acestor mesaje, prezentând într-o manieră captivantă și sinceră, suferința acestor oameni uitați de sistem. Protestatarii, cu ochii în lacrimi și cu dorința arzătoare de a fi ascultați, imploră autoritățile să le permită să-și lucreze pământurile, pentru care au luptat și au murit înaintașii lor. Alexandra Păcuraru a fost acolo pentru a le oferi acestora o voce și pentru a atrage atenția asupra nedreptăților și abuzurilor suferite de acești oameni.

In mesajele lor pentru autoritatile care tac si doar le privesc suferința, de departe, din confortul birourilor, protestatarii au povestit cum măsurile autorităților i-au dus la faliment și cerut, cu ochii in lacrimi, măsuri pentru o viață demnă.

Nea Vasile face apel la românii din toată țara să nu rămână indiferenți în fața dramei lor și să iasă în stradă.

”Azi noapte am plans doua ceasuri, Dumnezeu mi a dat aer sa respir…poporul sa se ridice. Durerea e atat de mare ca nu va puteti inchipui…ne au dezbinat! nu stim sa fim uniti, iesiti nu stati, nu lasi! in tara asta s a varsat sange..vrem tara romaneasca, reguli ca in UE”, a spus fermierul disperat.

Fermierii își plâng amarul în viscol, în timp ce guvernanții îi ignoră. Aceștia spun că sunt la capătul puterilor, amenințați și îngropați în datorii, însă nu vor renunța la proteste până nu vor primi dreptate.

”Îi doare sufletul de pamantul românesc? Ca buncii au muncit pamantul asta? Noi suntem agricultori din strămoși. Cititi istoria si vedeti ca au murit, i-au alungat pe turci, pe tătari din țara asta, ce faceti voi? Ne ingropati de vii! Eu vreau sa muncesc pamantul in tara asta, nu plec nici eu nici copiii mei!

Aici vom sta si va spun la toti ca sunteti barbati si eu sunt femeie, daca pleaca cineva ii leg cu funia si care nu puteti veni, iesiti din casa! Eu sunt romanca si ma doare sufletul de mor, aici vreau sa fiu ingropata langa buncii mei care au murit pentru bucata asta de pamant. Am fost studenta, nu avem 2 clase si va arat ca aia cu 2 clase sunt mai destepti ca voi toti!”, a spus o fermieră cu lacrimi înghețate de frig.

„Au fost trimise multe trupe pentru a-i dispersa, au fost amenintati cu dosare penale. Noi stăteam linistiti, nu instigam la nimic, cu banere cu ce puteam”, a explicat un participant la proteste măsurile luate de autorități împotriva protestatarilor pașnici.

