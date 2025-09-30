Ministerul Apărării Naționale a cerut Parlamentului aprobarea pentru demararea etapelor I (faza 2) și II din programul de înzestrare „Tanc principal de luptă”, cu o valoare totală de aproape 8 miliarde de euro fără TVA.

Etapa I (faza 2), estimată la 458,2 milioane dolari, vizează completarea capabilităților batalionului deja dotat cu tancuri Abrams M1A2 SEPv3, prin achiziția de mitraliere, muniții, piese de schimb, echipamente de simulare și instruire, servicii suport și transport.

Etapa II, în valoare de 6,5 miliarde de euro, presupune cumpărarea a 216 tancuri și 76 de derivate pentru unități de tancuri și infanterie, plus suport logistic și infrastructură de antrenament. Această etapă include și cooperare tehnologică și industrială, astfel încât o parte din tancuri și subsisteme să fie produse și întreținute în România.

Programul de înzestrare are ca obiectiv creșterea capacității operaționale a armatei, pentru misiuni naționale și angajamente internaționale NATO și UE, urmând să contribuie la transformarea Armatei României până în 2040.

Prima etapă a programului a fost demarată în 2023 și a inclus 54 de tancuri Abrams M1A2 SEP v3 și 12 derivate, achiziționate din stocul armatei SUA, printr-un acord guvern-la-guvern, cu termen de livrare estimat în 2028.

Sursa: Newsinn