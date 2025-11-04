Potrivit datelor Băncii Naționale a României, rezervele internaționale, formate din valută și aur, au ajuns la 76,9 miliarde de euro la finalul lunii octombrie 2025, în creștere față de 71,3 miliarde de euro în octombrie 2024.​

Această creștere a fost posibilă datorită intrării în conturile BNR a aproximativ 5,5 miliarde de euro, provenite din împrumuturi externe ale statului și din operațiunile curente ale băncilor comerciale, inclusiv din vânzarea de obligațiuni pe piețele internaționale, în valoare de aproape 3 miliarde de euro.​

Rezervele de aur au rămas constante la 103,6 tone, însă valoarea lor a crescut la 11,54 miliarde de euro, față de 8,52 miliarde în 2024, fiind influențată de prețul internațional în ascensiune pentru aur, conform Mediafax.

Aurul continuă să fie o componentă esențială, oferind protecție împotriva inflației și a fluctuațiilor valutare, fiind considerată o plasă de siguranță în perioade de incertitudine economică.​

Rezervele internaționale reprezintă un instrument crucial pentru menținerea stabilității financiare a României, permițând statului să-și gestioneze datoria externă, să facă plăți și să susțină leul în condiții de șocuri economice. În prezent, țara trebuie să achite circa 910 milioane de euro din datoria externă în luna noiembrie.