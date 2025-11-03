România rămâne printre statele europene cu cele mai grave probleme de locuire, conform datelor Eurostat analizate de Monitorul Social. Aproape una din zece persoane trăiește în condiții de locuire extrem de precare – în spații supraaglomerate, fără baie, duș sau toaletă interioară. Deși procentul celor afectați a scăzut în ultimul deceniu, țara continuă să ocupe poziții codașe în Uniunea Europeană, fiind depășită doar de Letonia. Specialiștii avertizează că România are nevoie urgentă de investiții în locuințe sociale.

România se află în rândul țărilor UE cu cel mai mare procent din populație care trăiește în condiții de locuire extrem de precare. 9,6% din populația totală a țării noastre se află în deprivare severă de locuire, arată datele oficiale ale Eurostat pe anii 2023-2024, prelucrate de Monitorul Social, proiect al Fundației Friedrich Ebert. Rata deprivării severe de locuire este definită ca procentul populației care locuiește într-o locuință considerată supraaglomerată, care prezintă în același timp cel puțin una din caracteristicile următoare: acoperiș cu scurgeri, fără baie/duș și fără toaletă interioară sau o locuință considerată prea întunecată.

La acest capitol, țara noastră este depășită doar de Letonia, unde 11,5% din populație este înregistrată ca trăind în deprivare severă de locuire. Alte state din UE cu procente ridicate sunt: Grecia (6,9% din populație), Bulgaria (6%), Portugalia (6%), Italia (5,8%). La polul opus se situează Malta (0,5% din populație), Irlanda (0,9%) și Finlanda (1%). În România, procentul de 9,6% este în scădere față de anii anteriori, când era 19,8% în 2015 și 14,2% în 2020.

Una din cele mai răspândite probleme cu care se confruntă românii este supraaglomerarea: 59,3% dintre familiile cu copii din România trăiesc în locuințe supraaglomerate, cel mai mare procent dintre statele membre UE. Procente ridicate se înregistrează și în Bulgaria cu 52,9% și Letonia cu 52,2%. La polul opus se află Olanda (6,2% din familiile cu copii), Malta (5%) și Cipru (3,8%). Nici la capitolul elemente sanitare România nu se află într-o situație mai bună: 13,9% din populația totală nu are nici baie, nici duș, nici toaletă cu apă în gospodărie, comparativ cu Letonia (5,2%), Bulgaria (4,7%) și Lituania (4,5%).

Pentru a răspunde problemelor grave de locuire, autoritățile ar trebui să investească în locuințe sociale într-un ritm mai mare decât o fac în prezent. Strategia Națională pentru Locuire 2022-2050 trebuie reformulată pentru a include locuințele publice ca soluție strategică pentru adresarea problemelor de supraaglomerare și de insalubritate.

