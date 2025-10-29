Un nou proiect de lege, elaborat de Ministerul Economiei, ar putea aduce o schimbare majoră pentru românii care apelează la credite de nevoi personale.

Propunerea legislativă introduce măsuri care oferă mai multă protecție consumatorilor și limitează riscurile de supraîndatorare, permițând celor care regretă decizia de a se împrumuta să renunțe la credit în termen de 14 zile, fără penalități.

Dreptul de a renunța la credit fără costuri suplimentare

Conform proiectului, orice persoană care semnează un contract de credit de nevoi personale va avea posibilitatea să îl anuleze în termen de 14 zile calendaristice, fără a fi nevoie să ofere o justificare. Renunțarea nu va atrage penalități sau comisioane suplimentare, singura obligație a debitorului fiind returnarea sumei împrumutate. Măsura, inspirată dintr-o directivă europeană, are scopul de a echilibra relația dintre consumatori și instituțiile financiare, impunând un nivel sporit de transparență și responsabilitate din partea acestora.

Instituțiile financiare, obligate să analizeze atent profilul clienților

Pe lângă dreptul de răzgândire, proiectul introduce reguli menite să prevină supraîndatorarea. Băncile și instituțiile financiare nebancare vor trebui să analizeze detaliat situația financiară a fiecărui client și să verifice dacă împrumutul solicitat este sustenabil. Gradul maxim de îndatorare va fi stabilit prin lege, pentru a limita accesul la credite care depășesc capacitatea reală de plată.

Brokerii de credite consideră că modificările propuse vin ca un răspuns firesc la noile realități economice și tehnologice. Ei menționează, în special, extinderea rapidă a sistemelor de tip „cumpără acum, plătește mai târziu”, care pot duce la acumularea de datorii multiple fără o evaluare completă a riscurilor. Proiectul vizează limitarea acestor situații prin impunerea unui prag clar: gradul maxim de îndatorare nu va putea depăși 40% din venituri.

Soluții pentru debitorii care nu mai pot plăti ratele

Textul legislativ include și măsuri de sprijin pentru persoanele care întâmpină dificultăți în achitarea ratelor lunare. Instituțiile financiare vor avea obligația să discute cu clienții înainte de a trece la executare silită, pentru a identifica soluții alternative, cum ar fi reeşalonarea sau restructurarea datoriilor. În plus, în cazul în care creditul este vândut unui recuperator, banca va trebui să notifice clientul, iar condițiile inițiale ale contractului vor rămâne neschimbate.

Reguli noi pentru rambursarea anticipată a împrumuturilor

Proiectul prevede și clarificări importante în privința rambursării anticipate. Românii vor putea să-și achite creditele mai devreme, iar instituțiile financiare vor fi obligate să reducă dobânzile și comisioanele proporțional cu perioada rămasă. Toate taxele aplicate vor trebui specificate în mod transparent în contract, pentru a elimina practicile abuzive prin care unele bănci percepeau costuri ascunse.

Propunerea Ministerului Economiei se află în prezent în dezbatere publică și urmează să fie transmisă Parlamentului pentru analiză și vot final. Dacă va fi adoptată, legea ar putea schimba semnificativ modul în care românii gestionează creditele de nevoi personale, oferindu-le posibilitatea de a-și reconsidera deciziile financiare fără a fi penalizați.

Sursa: realitatea.net