Date recente arată că, în primele șase luni din 2025, autoritățile ruse au suspendat peste 25.300 de dosare penale din motive care nu au legătură cu boala inculpaților sau cu urmărirea națională.

Comparativ, în 2019 au fost doar 648 de cazuri similare, iar în 2024 numărul a ajuns la aproape 10.000. Creșterea bruscă este legată de modificările aduse Codului Penal rus, care permit întreruperea proceselor sau pedepse cu suspendare pentru cei ce aleg să participe la războiul din Ucraina.

Avocata Marie Davtyan avertiza încă de anul trecut că mulți inculpați aleg frontul pentru a evita condamnările. Ea a subliniat că participarea la război poate fi asumată chiar din faza de anchetă.

În paralel, numărul persoanelor aflate în arest preventiv a scăzut drastic: în 2024 existau 88.500 de deținuți preventivi, cu 15.000 mai puțini decât anul anterior – cel mai mic nivel din ultimele două decenii.

Potrivit publicației „Important Stories”, 350 de ruși au evitat condamnarea în prima jumătate a anului 2025 prin înscrierea la război. Printre aceștia se numără persoane condamnate pentru furt, jaf, fraudă, dar și inculpați pentru omor, viol sau vătămări corporale grave.

Statisticile arată cum sistemul penal din Rusia a fost transformat de conflictul din Ucraina: tot mai mulți inculpați ajung pe front în loc de închisoare, schimbând radical tabloul judiciar al țării.