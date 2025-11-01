Ceremonia de învestire a noului vicepremier, Oana Gheorghiu, a fost marcată de tensiuni fără precedent între președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan. Evenimentul, desfășurat la Palatul Cotroceni, a durat doar patru minute și s-a transformat într-un moment stânjenitor pentru toți participanții.

Șeful statului a refuzat să-l salute pe premier, menținând o atitudine rece și distantă. Gestul a fost remarcat de toți cei prezenți și a accentuat ruptura tot mai vizibilă dintre Palatul Cotroceni și Palatul Victoria.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lipsit de la ceremonie și a cerut public explicații privind numirea Oanei Gheorghiu, susținând că decizia nu a fost discutată și aprobată în coaliția de guvernare.

Controversa este amplificată și de viteza cu care a fost finalizată această numire. În doar trei zile de la anunțul premierului, Oana Gheorghiu a fost validată și învestită, deși Bolojan declara recent că poziția de vicepremier „presupune o persoană cu un profil complex” și că desemnarea ar putea fi „un proces dificil”.

Decizia rapidă contrastează cu cazul fostului vicepremier Dragoș Anastasiu, acuzat de fapte de corupție, a cărui demisie președintele Nicușor Dan a amânat-o aproape două săptămâni.

Nici numirea Oanei Gheorghiu nu este lipsită de controverse. Noul vicepremier s-a remarcat în trecut prin postări publice critice la adresa președintelui american Donald Trump și a vicepreședintelui JD Vance, fapt ce ridică semne de întrebare privind impactul asupra relațiilor României cu partenerul său strategic, Statele Unite.

Atmosfera tensionată de la Cotroceni și lipsa de coordonare între instituții scot la iveală o criză tot mai adâncă în interiorul coaliției de guvernare.