Moțiunile de cenzură împotriva pachetelor cu măsuri fiscale ale lui Ilie Bolojan sunt prezentate, astăzi, în Parlament. Opoziția le-a depus ieri, însă, în urma unor conflicte și specularea unor chichițe de organizare, Puterea a stabilit ca votul să aibă loc abia duminică, a anunțat liderul AUR George Simion.

Opoziția prezintă astăzi, în plenul Parlamentului, cele patru moțiuni de cenzură, după ce le-a depus ieri la Parlament.

