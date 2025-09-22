Consiliul de Securitate ONU are astăzi o şedinţă extraordinară la cererea Estoniei, pe tema celor 3 avioane de luptă ruseşti, care au intrat în spaţiul aerian estonian, zilele trecute.

France Presse scrie că subiectul este în discuţie, şi mâine, în cadrul NATO.

Rusia a negat că avioanele s-ar fi abătut de la traseul lor. Între timp, două avioane germane Eurofighter au fost ridicate de la sol, ieri, după ce un avion militar rusesc a survolat Marea Baltică, în spaţiul aerian internaţional fără să fi anunţat un plan de zbor şi fără contact radio, au explicat forţele aeriene germane, potrivit Reuters.

După ce aeronava rusească a fost identificată vizual, aceasta a fost escortată de Forţele aeriene ale Suediei.