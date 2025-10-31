În mesajul transmis, reprezentanții AUR condamnă incidentul și susțin că astfel de acțiuni reprezintă „infracțiuni, nu acte de curaj”. Partidul afirmă că violența și distrugerile nu au ce căuta în viața politică și că atacul lovește în simboluri ale istoriei naționale.

Liderii formațiunii pun vandalizarea pe seama adversarilor politici, despre care spun că „incită la ură” împotriva AUR. Aceștia au comparat situația cu episoade de radicalizare politică din Europa Occidentală, avertizând că astfel de tensiuni pot degenera.

„România are nevoie de lege, de respect și de oameni care construiesc, nu de cei care distrug”, mai precizează AUR, solicitând o dezbatere politică fără violență și fără agresiuni asupra simbolurilor naționale. Ancheta privind identificarea autorilor ar urma să fie gestionată de autorități.