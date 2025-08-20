Senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat, miercuri, că în coaliția de guvernare este nevoie de mai mult dialog. El a subliniat că nu este normal ca un membru al Guvernului să vină direct în spațiul public cu anumite direcții, fără să fie discutate înainte în coaliție.

Întrebat de ce PSD nu a mai participat la ședințele coaliției, Cazanciuc a explicat că social-democrații continuă să fie prezenți la discuțiile tehnice. Totuși, el a precizat că există propuneri ale PSD care nu au fost puse în aplicare și măsuri care nu au fost suficient analizate.

Senatorul a mai spus că este dificil să se ajungă la un acord atunci când atenția pare să fie pe concedieri și oprirea investițiilor. El a punctat că partidul său nu poate fi de acord cu măsuri care nu au fost explicate în prealabil și a insistat pe necesitatea respectării unei discipline a coaliției.

Cazanciuc a adăugat că fiecare minister ar trebui să vină mai întâi cu propuneri în interiorul coaliției, și abia apoi acestea să fie anunțate public. În opinia sa, acest lucru ar fi o dovadă de respect și ar menține echilibrul politic în cadrul guvernării.

Referindu-se la proiectul privind magistrații inclus în al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, senatorul a precizat că acesta nu este îndreptat împotriva lor. El a explicat că inițiativa răspunde recomandărilor Comisiei Europene și necesității de a găsi resurse pentru bugetul național.

Potrivit lui Cazanciuc, proiectul are rolul de a aduce mai mult echilibru în societate și de a așeza lucrurile într-o direcție firească. Senatorul a subliniat că este foarte important dialogul cu magistrații pentru a înțelege nevoile acestora și pentru a corela vechimea în magistratură cu momentul admiterii în sistem.

El a conchis că soluțiile trebuie discutate și clarificate în coaliție înainte de a fi prezentate public, pentru a asigura transparență și coerență în luarea deciziilor politice.

Sursa: Newsinn