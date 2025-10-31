Doctorița Ștefania Szabo, fost director medical al Spitalului Județean Buzău, va fi condusă mâine pe ultimul drum de zeci de colegi, pacienți și apropiați, într-o atmosferă profund emoționantă, marcată de regrete și durere. Sicriul cu trupul neînsuflețit va ajunge astăzi la Capela Bălăneanu din București, unde tristețea despărțirii se va împleti cu amintirile celor care au cunoscut-o și au apreciat-o ca profesionist desăvârșit și om cu suflet nobil. Slujba de înmormântare este programată pentru sâmbătă.

