Un sondaj în exclusivitate, realizat de INSOMAR la comanda Realitatea Plus, vine cu date surprinzătoare despre încrederea românilor în politicieni, în partide și în candidați, în eventualitatea alegerilor pentru Primăria generală a Capitalei, dar și a unor alegeri parlamentare anticipate.

„La acest capitol al încrederii vedem o egalitate între Nicușor Dan și Călin Geor­gescu, semn că bucureștenii sunt împărțiți între cele două narative. Interesant este faptul că perioada de culegere a datelor a început pe 10 august, adică înainte de plecarea în vacanță, în Republica Moldova și prin țară, a președintelui Nicușor Dan, în plină febră mondială legată de negocierile privind Ucraina,” a declarat jurnalista Realitatea Plus Ana Maria Păcuraru, coordonatoarea celui mai recent sondaj INSOMAR.