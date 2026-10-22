Atenție, șoferi! Transporturi agabaritice pe drumurile din România. Ce trasee sunt vizate

Atenție, șoferi! Transporturi agabaritice circulă joi și vineri pe DN 39, A4, A2 și alte drumuri din România. Vezi traseele și recomandările poliției.
Șoferii care circulă joi și vineri pe drumurile din România sunt sfătuiți să manifeste prudență, în contextul deplasării mai multor transporturi agabaritice. Vehiculele de mari dimensiuni vor tranzita drumuri naționale și autostrăzi, iar unele convoaie vor avea lungimi de zeci de metri și mase de peste 100 de tone.
Potrivit informațiilor comunicate de Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, transporturile vor fi însoțite de echipaje de poliție rutieră. Conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte indicațiile agenților și să adapteze viteza la condițiile de trafic.
Ce drumuri sunt tranzitate de transporturile agabaritice joi, 22 octombrie
Pentru joi, 22 octombrie, sunt anunțate 12 transporturi agabaritice, care vor circula pe mai multe trasee din țară, în special pe rute ce pornesc din zona Punctului de Trecere a Frontierei Agigea.
Printre drumurile și autostrăzile vizate se numără:
DN 39 și A4, pe sectorul din zona Agigea;
DN 2A și DN 21, pe traseele către interiorul țării;
A2, pe mai multe sectoare;
DN 2B, DN 26 și DN 24D, pe rutele care ajung în zona de nord-est;
DN 22, pe traseul către Văcăreni.
Unele transporturi sunt formate din mai multe camioane, cu lungimi de până la aproximativ 98 de metri. Dimensiunile și masele vehiculelor pot influența desfășurarea traficului, în special în zonele aglomerate și la intersecții.
Ce transporturi sunt programate vineri, 23 octombrie
Și vineri sunt programate deplasări ale unor vehicule agabaritice. Începând cu ora 15:00, două transporturi vor circula pe ruta:
PTF Agigea – DN 39A – DN 39 – DN 38 – DN 3 – DN 2A – DN 2 – DN 2B – intersecția DN 2B/DJ 203D.
Convoaiele vor fi formate din patru camioane, cu următoarele caracteristici cumulate, conform datelor anunțate:
lungimi cuprinse între 46,5 și 54 de metri;
lățimi între 6,1 și 6,3 metri;
înălțimi între 5,4 și 6,5 metri;
mase cuprinse între 126,8 și 156 de tone.
Din cauza dimensiunilor neobișnuite, aceste transporturi pot necesita atenție sporită din partea celorlalți participanți la trafic.
Recomandări pentru șoferi
Polițiștii rutieri recomandă conducătorilor auto să respecte indicațiile echipajelor care însoțesc transporturile și să circule cu o viteză adaptată condițiilor de drum.
Șoferii ar trebui să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculele agabaritice, să evite manevrele riscante de depășire și să acorde atenție sporită în zonele în care convoaiele efectuează viraje sau traversează intersecții.
Important: Prezența transporturilor agabaritice pe un anumit traseu nu înseamnă automat că drumul este închis circulației. Pentru eventuale restricții sau modificări de program, conducătorii auto trebuie să urmărească informările oficiale ale Poliției Române și ale autorităților rutiere.