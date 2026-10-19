DIICOT critică proiectul de dezincriminare a deținerii de droguri, invocând riscuri de corupție

Publicat 19 oct. 2026, 18:01 Sursă agerpres

DIICOT consideră că proiectul de lege pentru dezincriminarea deținerii de droguri pentru consum propriu nu reduce traficul, ci creează vulnerabilități în sistemul de aplicare a legii și încalcă obligațiile internaționale ale României.

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