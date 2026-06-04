Ilie Bolojan, rezervat după desemnarea lui Eugen Tomac: „Sunt rezervat că va fi un guvern de succes”

Președintele PNL și premierul interimar, Ilie Bolojan, a reacționat după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru. Liderul liberal a transmis că partidul va analiza situația la începutul săptămânii viitoare, însă și-a exprimat deja rezervele cu privire la șansele de succes ale unui guvern tehnocrat fără o susținere clară în Parlament.

Bolojan a precizat că Eugen Tomac l-a contactat pe secretarul general al PNL, Dan Motreanu, iar cel mai probabil luni va avea loc o discuție în conducerea partidului înainte de luarea unei decizii privind susținerea viitorului Executiv.

„Sunt rezervat că va fi un guvern de succes”, a declarat Ilie Bolojan. Liderul liberal consideră că un guvern format din tehnocrați, chiar dacă este alcătuit din oameni competenți și bine intenționați, are nevoie de o majoritate parlamentară solidă pentru a putea implementa măsuri dificile.

„Aş spune că avem rezerve faţă de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare”, a afirmat acesta.

Bolojan a avertizat că, în lipsa unei susțineri politice ferme, Executivul riscă să rămână izolat atunci când va fi nevoit să adopte măsuri nepopulare.

„Atunci când Guvernul va fi pus în situaţia, şi nu o va putea evita, să ia măsuri care nu sună bine, nimeni nu va mai fi lângă Guvern să susţină aceste măsuri”, a spus liderul PNL.

Totodată, el a atras atenția asupra pericolului ca proiectele promovate de Guvern să fie modificate semnificativ în Parlament.

„Am trăit această experienţă cu PSD care fugea de responsabilitate, deşi era în Guvern, deşi se luau deciziile în prezenţa lor. Gândiţi-vă că atunci când un guvern tehnocrat care nu are o susţinere în spate riscul să se întâmple aceste lucruri e mai mare”, a adăugat Ilie Bolojan.