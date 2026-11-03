Opt străzi din Călărași vor fi modernizate cu peste 30 de milioane de lei
Străzi modernizate
Opt străzi din Călărași sunt incluse într-un proiect de modernizare de 30,3 milioane de lei. Vezi lista străzilor și ce lucrări sunt prevăzute.
Investiție importantă în infrastructura rutieră din municipiul Călărași. Opt străzi din oraș au fost incluse într-un proiect de modernizare cu o valoare estimată la peste 30,3 milioane de lei. Lucrările propuse vizează aproape 3,7 kilometri de drumuri și includ reabilitarea carosabilului, amenajarea trotuarelor și îmbunătățirea sistemului de colectare a apelor pluviale.
Proiectul a fost inițiat de primarul municipiului Călărași, Marius Grigore Dulce, iar Consiliul Local a aprobat documentația tehnico-economică în ședința ordinară din 29 octombrie 2026.
Investiția face parte din obiectivul „Modernizare străzi adiacente străzilor București și Prelungirea București din Municipiul Călărași – Lot 1” și reprezintă o etapă importantă în pregătirea lucrărilor de infrastructură.
Care sunt cele opt străzi din Călărași care vor fi modernizate
Potrivit documentației prezentate de administrația locală, proiectul vizează o lungime totală de 3.697,60 metri de drumuri.
Pe lista arterelor incluse în investiție se află:
Strada Crișana;
Strada Dorobanți;
Strada Tudor Vladimirescu;
Strada Gheorghe Lazăr;
Strada Alexandru Sahia;
Strada Pompieri;
Strada Sloboziei;
Strada 13 Decembrie.
Modernizarea acestor străzi urmărește îmbunătățirea condițiilor de circulație pentru șoferi și pietoni, în special în zonele în care degradarea infrastructurii a creat probleme de deplasare și acces la proprietăți.
Cât costă modernizarea străzilor din Călărași
Valoarea totală estimată a investiției pentru primul lot este de 30.326.476,34 lei, inclusiv TVA.
Din această sumă, 23.088.511,17 lei, inclusiv TVA, sunt prevăzuți pentru lucrările de construcții și montaj.
Sumele au fost incluse în devizul general aprobat de Consiliul Local, împreună cu indicatorii tehnico-economici aferenți proiectului.
Ce lucrări sunt prevăzute în proiect
Intervențiile nu se limitează la asfaltarea străzilor. Documentația tehnică prevede o modernizare mai amplă a infrastructurii rutiere și pietonale.
Printre principalele lucrări se numără:
Reabilitarea suprafețelor carosabile;
Modernizarea trotuarelor și refacerea bordurilor;
Amenajarea unor trasee pietonale cu continuitate;
Realizarea soluțiilor pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale;
Amenajarea acceselor către proprietățile riverane.
O atenție deosebită este acordată gestionării apelor pluviale. Sistemele prevăzute în proiect ar urma să reducă acumulările de apă pe carosabil în perioadele cu precipitații și să contribuie la protejarea infrastructurii rutiere.
De asemenea, refacerea trotuarelor și a bordurilor urmărește îmbunătățirea condițiilor de deplasare pentru pietoni și creșterea siguranței în zonele rezidențiale.
Când vor începe lucrările de modernizare în Călărași
Deși Consiliul Local a aprobat documentația tehnico-economică și valoarea estimată a investiției, acest lucru nu înseamnă că lucrările vor începe imediat.
Aprobarea documentației în faza D.A.L.I. (Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții) reprezintă o etapă administrativă necesară pentru pregătirea proiectului.
Urmează parcurgerea etapelor necesare pentru implementarea investiției, inclusiv cele privind pregătirea și contractarea lucrărilor.
Până în prezent, Primăria Municipiului Călărași nu a anunțat o dată certă pentru începerea șantierelor și nici un termen de finalizare a modernizării celor opt străzi.
Pentru locuitorii din zonele vizate, proiectul reprezintă o investiție importantă, care ar putea aduce condiții mai bune de circulație, trotuare modernizate și o infrastructură rutieră adaptată nevoilor actuale ale orașului.
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