Opt străzi din Călărași vor fi modernizate cu peste 30 de milioane de lei

Publicat 3 nov. 2026, 12:57 Sursă realitatea.net

Opt străzi din Călărași sunt incluse într-un proiect de modernizare de 30,3 milioane de lei. Vezi lista străzilor și ce lucrări sunt prevăzute.

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