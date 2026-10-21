S-a răsturnat cu mașina în Fundulea, după ce a fugit de poliție. Șoferul nu avea permis și transporta 120 de litri de motorină

Un tânăr fără permis s-a răsturnat cu mașina în Fundulea, după ce a fugit de poliție. În autoturism au fost găsiți 120 de litri de motorină suspectată că ar fi fost furată.
Un tânăr de 20 de ani din București a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a fugit de polițiști în orașul Fundulea, județul Călărași, și s-a răsturnat cu autoturismul în timpul urmăririi. În urma verificărilor, agenții au descoperit că acesta nu avea permis de conducere, mașina era echipată cu numere false, iar în interior se aflau 120 de litri de motorină, despre care există suspiciunea că ar fi fost furați.
Urmărire în trafic, în orașul Fundulea
Incidentul s-a produs în data de 19 octombrie 2026, în jurul orei 00:25, pe o stradă din orașul Fundulea.
Polițiștii au făcut semnal regulamentar de oprire unui autoturism, însă șoferul nu s-a conformat și și-a continuat deplasarea. Agenții au pornit în urmărirea acestuia, iar la un moment dat conducătorul auto a pierdut controlul direcției de mers. Mașina s-a răsturnat.
În urma evenimentului, tânărul nu a fost rănit. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Călărași.
Șoferul nu avea permis, iar mașina avea numere false
Verificările efectuate de polițiști au arătat că tânărul de 20 de ani nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Totodată, autoturismul avea montate plăcuțe cu numere false de înmatriculare. În interiorul mașinii, agenții au găsit și două plăcuțe cu numărul de înmatriculare aferent vehiculului.
Descoperirile au dus la extinderea verificărilor și la întocmirea unui dosar penal pentru mai multe infracțiuni.
120 de litri de motorină, descoperiți în autoturism
În urma controlului, polițiștii au găsit în mașină 120 de litri de motorină. Există suspiciunea că respectiva cantitate de carburant ar fi fost sustrasă dintr-o stație de alimentare din Fundulea.
Anchetatorii au continuat cercetările pentru stabilirea provenienței combustibilului și clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.
Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore
După administrarea probelor, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lehliu-Gară, polițiștii au dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore.
Dosarul penal vizează conducerea unui vehicul fără permis, punerea în circulație sau conducerea unui vehicul cu număr fals de înmatriculare și furt calificat.
Cercetările continuă pentru stabilirea răspunderii penale și clarificarea faptelor investigate.