Senatul a adoptat proiectul AUR privind limitarea deductibilității cheltuielilor intra-grup. Inițiator este deputatul AUR de Călărași, Dragoș Coman

Publicat 25 oct. 2026, 07:52 Sursă Călărași Press

Senatul României a adoptat proiectul legislativ L481/2026, inițiat de deputatul AUR Dragoș-Florin Coman și alți parlamentari, care propune modificări ale Codului fiscal pentru limitarea deductibilității anumitor cheltuieli efectuate între societățile afiliate.

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