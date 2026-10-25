Senatul a adoptat proiectul AUR privind limitarea deductibilității cheltuielilor intra-grup. Inițiator este deputatul AUR de Călărași, Dragoș Coman

Senatul României a adoptat proiectul legislativ L481/2026, inițiat de deputatul AUR Dragoș-Florin Coman și alți parlamentari, care propune modificări ale Codului fiscal pentru limitarea deductibilității anumitor cheltuieli efectuate între societățile afiliate.
Inițiativa vizată prin proiectul L481/2026 urmărește combaterea mecanismelor de transfer al profiturilor către entități din același grup, inclusiv în afara granițelor României. Deputatul Dragoș-Florin Coman, care reprezintă județul Călărași în Camera Deputaților, figurează pe lista oficială a inițiatorilor, alături de colegii săi din Alianța pentru Unirea Românilor.
Proiectul propune două modificări esențiale ale articolului 25 din Codul fiscal. Prima restricționează deductibilitatea dobânzilor și a costurilor aferente împrumuturilor intercompanii, limitând aceste cheltuieli la dobânda medie practicată pe piața financiară din statul de rezidență al creditorului, plus o marjă de cel mult un punct procentual.
A doua modificare declară nedeductibile fiscal cheltuielile pentru servicii de management, consultanță, asistență și transferul drepturilor de proprietate intelectuală, atunci când acestea rezultă din contracte încheiate între companii afiliate. În esență, o societate nu ar mai putea reduce profitul impozabil prin deducerea sumelor facturate de alte firme din propriul grup.
Deși inițiativa este promovată ca o măsură de justiție fiscală împotriva multinaționalelor, prevederile se aplică tranzacțiilor intra-grup în general și nu sunt limitate exclusiv la societățile cu capital străin. AUR argumentează că veniturile suplimentare colectate ar putea fi direcționate către investiții și dezvoltare economică.
Sprijin politic și obiecții ale Guvernului
Votul din Senat a evidențiat o alianță transversală pentru adoptarea textului. Din cele 57 de voturi favorabile, 30 au provenit de la senatorii PSD, 16 de la AUR și șapte de la UDMR. Senatorii USR s-au pronunțat împotrivă, iar reprezentanții PNL s-au abținut.
Proiectul a beneficiat de avize favorabile din partea Consiliului Legislativ și a comisiilor de specialitate ale Senatului. Totuși, Guvernul României și Consiliul Economic și Social au exprimat poziții nefavorabile, susținând că legislația actuală conține deja mecanisme anti-abuz și că restricțiile suplimentare ar putea afecta tranzacțiile comerciale reale dintre societățile afiliate.
Etapele următoare ale procedurii legislative
Textul adoptat de Senat prevede intrarea în vigoare a modificărilor la 1 ianuarie 2027, condiționată de finalizarea procedurii legislative. Camera Deputaților va avea ultimul cuvânt asupra formei finale, putând introduce amendamente înainte de votul decisiv.
Potrivit fișei oficiale publicate de Camera Deputaților, Dragoș-Florin Coman activează în Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și este vicepreședinte al Comisiei pentru tineret și sport. Parlamentarul figurează ca inițiator la 92 de propuneri legislative și a depus 68 de întrebări și interpelări parlamentare în actualul mandat.