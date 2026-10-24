Șoferii din Călărași, urmăriți din aer. Poliția folosește elicopterul pentru controale rutiere timp de o săptămână

Scris de Daniel Onescu Publicat: 24 oct. 2026, 08:21

Polițiștii rutieri din județul Călărași vor supraveghea și din elicopter principalele drumuri din județ, între 24 și 30 octombrie 2026. Acțiunea urmărește depistarea șoferilor care încalcă regulile de circulație și prevenirea accidentelor.

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