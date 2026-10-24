Șoferii din Călărași, urmăriți din aer. Poliția folosește elicopterul pentru controale rutiere timp de o săptămână

Polițiștii rutieri din județul Călărași vor supraveghea și din elicopter principalele drumuri din județ, între 24 și 30 octombrie 2026. Acțiunea urmărește depistarea șoferilor care încalcă regulile de circulație și prevenirea accidentelor.
Inspectoratul de Poliție Județean Călărași anunță intensificarea activităților de supraveghere a traficului rutier, cu sprijinul Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne.
Timp de șapte zile, polițiștii vor monitoriza din aer principalele drumuri din județ, acordând o atenție deosebită sectoarelor considerate cu risc ridicat de producere a accidentelor.
Abaterile surprinse din elicopter, transmise echipajelor de la sol.
Acțiunea presupune o colaborare directă între echipajele aeriene și polițiștii rutieri aflați în teren.
Astfel, atunci când din elicopter vor fi observate încălcări ale regulilor de circulație, informațiile vor fi transmise imediat echipajelor de la sol, care vor efectua verificările necesare și vor dispune măsurile legale, în funcție de abaterile constatate.