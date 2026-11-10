BCR, amendă de peste 500 de milioane de lei în dosarul ROBOR
BCR, amendată
BCR nu a obținut suspendarea amenzii de 577,36 milioane de lei din dosarul ROBOR. Curtea de Apel București a respins cererea băncii.
Banca Comercială Română (BCR) nu a reușit să obțină suspendarea amenzii de 577,36 milioane de lei aplicate de Consiliul Concurenței în dosarul ROBOR. Curtea de Apel București a respins solicitarea instituției bancare, considerând-o inadmisibilă. Decizia poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.
Hotărârea reprezintă o nouă etapă în seria proceselor deschise după sancționarea a zece bănci din România, cărora Consiliul Concurenței le-a aplicat amenzi cumulate de aproximativ 3,7 miliarde de lei, în urma investigației privind modul de stabilire a indicelui ROBOR.
BCR contestă amenda de peste 577 de milioane de lei
Sancțiunea aplicată Băncii Comerciale Române se ridică la 577,36 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 110 milioane de euro.
Prin acțiunea depusă la instanță, BCR a solicitat suspendarea executării amenzii până la pronunțarea unei hotărâri definitive în procesul prin care contestă decizia Consiliului Concurenței.
Judecătorii Curții de Apel București au respins însă cererea ca inadmisibilă. Banca mai are posibilitatea de a ataca această soluție cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.
CEC Bank, o decizie similară în dosarul ROBOR
Cazul BCR vine la scurt timp după o hotărâre asemănătoare pronunțată în privința CEC Bank. Săptămâna trecută, Curtea de Apel București a respins și solicitarea acestei instituții de suspendare a amenzii de 333 de milioane de lei.
Chiar dacă solicitările de suspendare au fost respinse, băncile își pot continua acțiunile în instanță împotriva sancțiunilor primite.
În lipsa suspendării, amenzile își păstrează efectele juridice, iar instituțiile bancare pot fi obligate să achite sumele stabilite de autoritatea de concurență, prin intermediul ANAF, înainte de finalizarea proceselor principale.
Totodată, băncile sancționate trebuie să înainteze propuneri pentru modificarea mecanismului de stabilire a cotațiilor ROBOR. Acestea vor fi analizate de Consiliul Concurenței.
De ce a amendat Consiliul Concurenței cele zece bănci
Investigația autorității de concurență a vizat modul în care zece instituții bancare și-au comunicat reciproc informații referitoare la cotațiile utilizate în procesul de stabilire a indicelui ROBOR.
Potrivit Consiliului Concurenței, schimbul de informații și transparența reciprocă a cotațiilor în etapa de fixing ar fi putut influența nivelul dobânzilor. Acest lucru ar fi fost în dezavantajul clienților care au contractat credite în lei cu dobânzi variabile calculate în funcție de ROBOR.
În urma investigației, cele zece bănci au primit sancțiuni totale de aproximativ 3,7 miliarde de lei. Toate instituțiile vizate au contestat amenzile și au solicitat suspendarea executării acestora până la soluționarea definitivă a litigiilor.
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, și-a exprimat speranța că instanțele vor pronunța soluții convergente în dosarele privind cererile de suspendare a sancțiunilor.
Ce spun băncile și care este poziția BNR
Instituțiile bancare sancționate susțin că au respectat reglementările impuse de Banca Națională a României, care ar fi presupus menținerea transparenței cotațiilor pe parcursul întregii zile de tranzacționare.
Din perspectiva băncilor, respectarea acestor cerințe nu poate constitui un motiv pentru aplicarea sancțiunilor.
La rândul său, BNR a transmis că nu are în vedere modificarea actualului cadru normativ privind ROBOR, precizând că nu identifică, în acest moment, motive pentru revizuirea reglementărilor existente.
Dosarul ROBOR rămâne astfel unul dintre cele mai importante litigii din sectorul bancar românesc, iar deciziile instanțelor vor avea un rol esențial în stabilirea situației juridice a amenzilor de miliarde de lei aplicate celor zece bănci.
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