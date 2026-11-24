Benzina a coborât la 8,97 lei/litru, iar motorina pornește de la 10,39 lei. Vezi unde sunt cele mai mici prețuri și cât s-au ieftinit carburanții într-o lună.
Șoferii au parte de noi vești bune la pompă. Prețul benzinei standard a coborât sub pragul de 9 lei pe litru, iar marți, 24 noiembrie 2026, cel mai mic tarif identificat în România este de 8,97 lei/litru. În cazul motorinei, cel mai avantajos preț este de 10,39 lei/litru.
Datele Peco Online arată că ieftinirile din ultima lună au fost mai consistente în cazul benzinei. Comparativ cu nivelul înregistrat în urmă cu 30 de zile, aceasta s-a ieftinit cu 10,1%, în timp ce motorina a înregistrat o scădere de 3,4%.
Unde se găsește cea mai ieftină benzină din România
Cel mai mic preț pentru benzina standard, înregistrat marți, 24 noiembrie, este de 8,97 lei pe litru, la o stație Socar din Târgu Cărbunești.
Astfel, benzina a coborât sub pragul psihologic de 9 lei, după mai multe reduceri succesive ale tarifelor practicate de benzinării.
Pentru un rezervor de 50 de litri, alimentarea la acest preț ajunge la 448,50 lei. Costul efectiv poate fi diferit în funcție de stația aleasă și de actualizările de preț operate de distribuitori.
Cât costă motorina și unde este cel mai mic tarif
Motorina continuă să fie mai scumpă decât benzina. Potrivit datelor Peco Online, cel mai mic preț identificat marți este de 10,39 lei pe litru, la o stație DHR din Cluj-Napoca.
La acest tarif, un plin de 50 de litri costă 519,50 lei. Diferența față de alimentarea cu benzină la cel mai mic preț identificat în țară este de 71 de lei pentru aceeași cantitate de carburant.
Prin urmare, deși ambele tipuri de combustibil s-au ieftinit în ultima perioadă, motorina rămâne semnificativ mai scumpă la pompă.
Cu cât s-au ieftinit benzina și motorina într-o lună
Scăderile de preț din ultimele 30 de zile sunt mai vizibile în cazul benzinei. Conform datelor Peco Online, aceasta s-a ieftinit cu 10,1%.
Pentru un rezervor de 50 de litri, reducerea se traduce printr-o economie de aproximativ 51 de lei față de costul alimentării de acum o lună.
Motorina a avut o ieftinire mai modestă, de 3,4%. În cazul unui plin de 50 de litri, șoferii economisesc aproximativ 18,50 lei comparativ cu perioada de referință.
Chiar și după aceste reduceri, mediile prețurilor carburanților din 2026 rămân peste cele înregistrate anul trecut.
Prețurile la pompă pot varia de la o stație la alta
Tarifele afișate de benzinării nu sunt identice la nivel național. Prețul final depinde de distribuitor, de stația de alimentare și de momentul în care sunt actualizate valorile.
Din acest motiv, șoferii care vor să reducă suma plătită pentru alimentare pot compara prețurile înainte de a ajunge la pompă. Valorile minime raportate într-o anumită zi nu reprezintă neapărat prețurile disponibile în toate localitățile sau la toate stațiile dintr-un lanț de distribuție.
Ieftinirile din ultima lună aduc o reducere vizibilă a cheltuielilor, în special pentru cei care folosesc benzină. Rămâne însă de urmărit dacă tendința de scădere va continua și în perioada următoare.