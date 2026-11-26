Laura Vicol lansează un atac la adresa liderului AUR, George Simion, după declarațiile făcute de acesta în fața susținătorilor prezenți la Parchetul General. Fosta deputată îl acuză că lansează afirmații false despre ea și anunță că intenționează să depună plângere penală. Într-o nouă reacție publică, Vicol îi cere lui Simion să ofere explicații despre modul în care partidul său cheltuiește subvenția primită de la bugetul de stat și solicită Parchetului General să investigheze integral dosarul Nordis, inclusiv faptele pe care susține că le reclamă de aproape doi ani.
Laura Vicol îl atacă pe George Simion: „Ori de câte ori ai câte o problemă, îți amintești de mine”
Laura Vicol a reacționat ironic la declarațiile lui George Simion, susținând că numele său devine un subiect de interes public ori de câte ori liderul AUR se confruntă cu probleme.
Fosta deputată afirmă că este victima unei campanii de denigrare și îi reproșează lui Simion că ar fi făcut declarații neadevărate despre ea în fața susținătorilor săi.
Remarc cu amuzament că, ori de câte ori ai câte o problemă, îți amintești subit de Laura Vicol. Eu sunt problema națională, nu-i așa?
a declarat Laura Vicol/PSD.
Vicol a anunțat că intenționează să formuleze o plângere penală împotriva liderului AUR, pe care îl acuză că ar fi alimentat ostilitatea publică la adresa sa.
Laura Vicol îi cere lui George Simion transparență privind subvenția AUR
Unul dintre principalele reproșuri formulate de Laura Vicol vizează banii primiți de AUR de la bugetul de stat.
Aceasta îi solicită lui George Simion să explice public modul în care sunt cheltuite fondurile provenite din subvenția acordată partidelor politice și susține că transparența financiară trebuie aplicată în mod consecvent, nu doar atunci când sunt vizate alte persoane.
Dacă tot ești atât de preocupat de transparență, poate ne explici și cum cheltuiești banii pe care îi primești de la bugetul statului român
a declarat Laura Vicol/PSD.
Fosta deputată face astfel o paralelă între acuzațiile lansate în spațiul public la adresa sa și obligația partidelor politice de a oferi explicații despre utilizarea fondurilor publice.
Ce spune Laura Vicol despre dosarul Nordis și ancheta Parchetului General
În ceea ce privește dosarul Nordis, Laura Vicol susține că acesta vizează raporturi comerciale și bani privați. Ea respinge acuzațiile care i-au fost aduse și afirmă că este de acord ca întreaga activitate a companiei să fie verificată de procurori.
Mai mult, aceasta îi transmite lui George Simion că subiectul Nordis ar trebui abordat și în discuțiile cu Marcel Ciolacu, pe care îl descrie drept un apropiat al liderului AUR.
Cu dosarul Nordis, însă, de data aceasta, sunt perfect de acord cu tine: să-l ancheteze Parchetul General, integral, inclusiv sub aspectul abuzurilor pe care le reclam de aproape doi ani și pe care sunt pregătită să le demonstrez cu documente!
a declarat Laura Vicol/PSD.
Aceasta susține că a solicitat în repetate rânduri verificarea unor presupuse abuzuri și că este pregătită să pună la dispoziția anchetatorilor documentele pe care afirmă că le deține.
Laura Vicol spune că a depus două plângeri penale împotriva procurorului George Militaru
Un alt subiect important al declarațiilor sale îl reprezintă cele două plângeri penale pe care afirmă că le-a formulat împotriva procurorului George Militaru.
Potrivit Laurei Vicol, prima plângere ar fi fost clasată după mai multe luni de așteptare, fără ca ea să fie audiată.
Cea de-a doua plângere ar fi fost depusă la data de 5 octombrie 2026. Fosta deputată afirmă că a solicitat în repetate rânduri să fie audiată, să prezinte probe și să fie verificate faptele reclamate.
Vicol se declară nemulțumită de modul în care ar fi fost gestionate sesizările sale și pune sub semnul întrebării ritmul verificărilor efectuate de Parchetul General.
Mesaj direct pentru Parchetul General: „Vă este teamă să anchetați un procuror?”
Laura Vicol a lansat și un apel public către Parchetul General, cerând explicații pentru ceea ce consideră a fi o întârziere nejustificată în soluționarea sesizărilor sale.
Parchetul General pare însă extrem de ocupat, iar eu nu pot să nu remarc contrastul dintre promptitudinea cu care sunt cercetate anumite persoane publice și inexplicabila lentoare manifestată atunci când trebuie verificată conduita unui procuror
a declarat Laura Vicol/PSD.
Într-un mesaj adresat direct instituției, Vicol a întrebat dacă există motive pentru care plângerile sale nu ar fi fost investigate cu celeritate.
Vă este teamă să anchetați un procuror sau există vreun articol de lege, necunoscut mie după 28 de ani de avocatură, care îi conferă acestuia imunitate în fața legii?
a declarat Laura Vicol/PSD.
Laura Vicol solicită verificarea integrală a dosarului Nordis, precum și analizarea tuturor faptelor pe care afirmă că le-a reclamat în sesizările adresate procurorilor.
Laura Vicol anunță o nouă emisiune la Realitatea Plus
În finalul intervenției, Laura Vicol a anunțat că va adresa întrebări publice în fiecare duminică, de la ora 18:00, în cadrul unei noi emisiuni intitulate „Dezvăluiri”, difuzată la Realitatea Plus.
Aceasta susține că va prezenta documente și înscrisuri și că își propune să obțină răspunsuri la întrebările pe care le consideră importante pentru opinia publică.
Oamenii trebuie să afle adevărul și trebuie să-l cunoască
a declarat Laura Vicol/PSD.