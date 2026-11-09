Nicușor Dan cere un angajament european mai puternic pentru securitatea Mării Negre. Ce a discutat cu Ursula von der Leyen

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 nov. 2026, 17:26

Președintele Nicușor Dan a declarat luni, după întâlnirea cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că securitatea regiunii Mării Negre este esențială atât pentru încheierea războiului din Ucraina, cât și pentru reconstrucția țării după conflict.

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