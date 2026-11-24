9 din 10 copii din România au cont pe rețelele sociale. Aproape jumătate intră în lumea online înainte de 10 ani
Rețele sociale
9 din 10 copii din România folosesc rețelele sociale, iar peste 40% și-au creat primul cont înainte de 10 ani. Salvați Copiii propune restricții de vârstă.
Accesul copiilor la rețelele sociale începe de la vârste tot mai fragede. Aproximativ 9 din 10 copii din România au cel puțin un cont pe platformele de socializare, iar peste 4 din 10 și-au creat primul profil înainte de a împlini 10 ani. WhatsApp, YouTube, Instagram și TikTok sunt cele mai populare platforme în rândul minorilor, potrivit unui studiu amplu realizat de Organizația Salvați Copiii România.
Datele cercetării arată că prezența copiilor în mediul digital este tot mai extinsă. Mai mult de jumătate dintre respondenții care utilizează rețelele sociale au conturi pe 4 până la 6 platforme, ceea ce evidențiază amploarea timpului petrecut în mediul online și diversitatea aplicațiilor folosite.
WhatsApp, YouTube, Instagram și TikTok, cele mai populare rețele sociale în rândul copiilor
Potrivit studiului Salvați Copiii România, cele mai utilizate platforme de socializare de către minori sunt WhatsApp, YouTube, Instagram și TikTok.
Clasamentul preferințelor arată astfel:
WhatsApp – 87,9%
YouTube – 76,2%
Instagram – 72,3%
TikTok – 71,3%
Telegram – 5,7%
Un alt aspect important evidențiat de cercetare este numărul mare de platforme utilizate simultan. Peste jumătate dintre copiii care au conturi pe rețelele sociale sunt prezenți pe 4 până la 6 astfel de platforme.
Aproape jumătate dintre copii intră pe rețelele sociale înainte de 10 ani
Vârsta la care copiii își creează primul cont pe o rețea socială reprezintă unul dintre cele mai importante semnale de alarmă evidențiate de cercetare.
Peste 40% dintre respondenți au declarat că și-au făcut primul cont înainte de a împlini 10 ani. Principalul motiv invocat de aceștia a fost dorința de a păstra legătura cu prietenii.
Fenomenul ridică întrebări privind protecția minorilor în mediul digital, mai ales în condițiile în care accesul timpuriu la platformele sociale îi poate expune la conținut nepotrivit vârstei, interacțiuni riscante și alte pericole online.
Salvați Copiii propune interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani
În contextul acestor date, Organizația Salvați Copiii România susține introducerea unor limite de vârstă pentru accesul minorilor la platformele de socializare.
Propunerea organizației, formulată încă din luna februarie, prevede interzicerea accesului copiilor sub 13 ani la rețelele sociale. Pentru minorii cu vârste între 13 și 15 ani, accesul ar urma să fie permis numai cu acordul explicit al părinților.
Aceleași praguri de vârstă sunt prevăzute și în proiectul de directivă europeană EU KIDS Act, care urmărește consolidarea protecției copiilor în mediul digital.
Salvați Copiii cere educație digitală obligatorie și mai multă protecție pentru minori
Organizația solicită, printr-un document transmis Comisiei Europene și Parlamentului European, completarea măsurilor de protecție cu educație digitală și media obligatorie.
Aceasta ar trebui să includă informații și competențe practice privind siguranța online, astfel încât minorii să poată identifica riscurile și să utilizeze responsabil platformele digitale.
Totodată, Salvați Copiii atrage atenția asupra necesității unor investiții în spații și activități accesibile copiilor în afara programului școlar.
Reprezentanții organizației consideră că oportunitățile de participare la activități extrașcolare sunt esențiale, în special pentru copiii proveniți din familii vulnerabile. Accesul la astfel de activități poate contribui la reducerea excluziunii sociale generate de sărăcie și la oferirea unor alternative sănătoase la timpul petrecut în mediul online.
Festivalul Brazilor de Crăciun, dedicat și combaterii excluziunii copiilor vulnerabili
Problema accesului inegal al copiilor la educație și activități extrașcolare va fi adusă în atenție și în cadrul unei ediții speciale a Festivalului Brazilor de Crăciun, eveniment organizat de Salvați Copiii România.
Ajuns la cea de-a 26-a ediție, festivalul va avea loc pe 3 decembrie, la Muzeul Național de Artă al României.
Evenimentul pune în centrul atenției nevoile copiilor vulnerabili și importanța accesului acestora la oportunități educaționale, activități extrașcolare și experiențe care să le ofere șanse reale de dezvoltare.
Organizația subliniază că protejarea copiilor nu presupune doar limitarea riscurilor din mediul digital, ci și crearea unor alternative reale, prin educație, activități recreative și acces la oportunități egale.
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